Нынешняя поставка оружия из США еще не лендлиз - Маркарова

Нынешняя поставка оружия из США еще не лендлиз - Маркарова

Украина получает оружие из Соединенных Штатов, однако эти поставки происходят не в пределах лендлиза.

Все оружие, которое сейчас получает Украина от Соединенных Штатов для отпора российских оккупантов, — грантовое.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила госпожа Украины в США Оксана Маркарова.



"Все то оружие, которое мы получаем сейчас, — это фактически грантовое оружие. Это не лендлиз, это то, что мы получаем прямыми выделениями из бюджета или от президента США", — заявила Оксана Маркарова.

Пока Украина получает оружие от США по двум программам USAID и FMF. Именно за ними Вашингтон покупает вооружение и передает его Украине.

По ее словам госпожа посол, лендлиз – это четвертый инструмент, который можем задействовать страна в войне. Пока над его реализацией активно работают украинские власти. Ведь по условиям лендлиза Украина может получить как оружие, так и другие необходимые позиции.

Напомним, военный эксперт рассказал, когда придет первая партия лендлиза и когда следует ожидать основных конвоев.

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