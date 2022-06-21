Очільниці "пошти ЛНР" повідомили про підозру

Зрадниця прийняла пропозицію представників збройних сил РФ та закликала до співпраці з окупантами.

Очільниці так званої "пошти ЛНР", призначеній російськими окупантами, повідомили про підозру.

Про це 21 червня розповіли в Київській міській прокуратурі.

Підозрювана під час воєнного стану прийняла пропозицію представників збройних сил РФ та була призначена у новостворену "пошту ЛНР" на одну з керівних посад.

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Жінка неодноразово публічно закликала до співпраці з окупантами та працевлаштування всіх охочих до "пошти ЛНР".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, гуманітарна ситуація в окупованому росіянами Маріуполі погіршується. Жителі міста перебувають на межі виживання через нестачу питної води. Йдеться про понад 100 тисяч осіб, які перебувають у ворожій окупації.

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