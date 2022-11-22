Понад 70 суден не можуть зайти до українських портів

У понеділок, 21 листопада, з портів України вийшли три судна з зерном.

У межах "зернової" угоди дозволу на заходження до портів України очікують 76 суден. Вчора, 21 листопада, з українських портів вийшли три судна з понад 90 тис. тонн зерна та іншого продовольства.

Про це повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук у коментарі Радіо "Свобода".

"76 суден очікують дозволу на заходження до портів України, а також 33 завантажені суховантажі готуються до огляду в турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення", – розповів він.

Також Братчук зазначив, що до українських портів прямують три суховантажі, які пройшли морським гуманітарним коридором.

Нагадаємо, "зернову угоду" подовжили ще на чотири місяці. Гарантами виконання ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова від 1 серпня –початку роботи зернової ініціативи, і до сьогодні Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу.

"Зернова угода"

У середу, 29 жовтня, Міноборони Росії заявило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Заступник речника Генсека ООН Фархан Хак заявив, що організація веде переговори з російськими офіційними особами після цієї заяви.

У липні "зернову угоду" про можливість експорту українського продовольства підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш. Таку ж угоду з Туреччиною та ООН підписала і Росія. Від турецької сторони документ підписав міністр оборони Хулусі Акар, від РФ – міністр оборони Сергій Шойгу.

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