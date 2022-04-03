Привезе гуманітарну допомогу: очільник МЗС Греції приїде до Одеси

Точна дата візиту грецького міністра Нікоса Дендіаса поки невідома.

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас скоро прибуде з візитом до Одеси та привезе партію гуманітарної допомоги.

Відповідна заяви оприлюднена на сайті МЗС Греції, однак без уточнення дати.

"Метою його візиту, окрім доставки гуманітарної допомоги, є створення постійного механізму розподілу гуманітарної допомоги, зустрічі із представниками грецької діаспори, відновлення роботи Генерального консульства у місті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Нікос Дендіас говорив, що хоче супроводити гуманітарну місію до Маріуполя.

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