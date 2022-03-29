У Греції перебувають понад 15 тисяч переселенців з України - МВС

У Греції перебувають понад 15 тисяч переселенців з України - МВС

Міністри Греції та України обговорили ситуацію щодо вимушених українських біженців.

Зараз у Грецькій Республіці перебуває понад 15 тисяч переселенців з України, з них понад 4,5 тисяч – діти.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський провів переговори з міністром захисту громадяни Греції Панайотісом Теодорікакосом.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Міністри обговорили питання, пов’язані з розміщенням у Греції громадян України.

Окремо йшлося про заходи безпеки наших громадян, взаємодію правоохоронних органів з метою запобігання можливому втягненню українців у торгівлю людьми, їх незаконному працевлаштуванню, сексуальній експлуатації жінок та дітей.

Денис Монастирський висловив прохання окремо розглянути можливість тимчасового розміщення у Греції членів сімей співробітників системи МВС України, зокрема дітей, батьки яких беруть участь у відсічі російській агресії, а також лікування та реабілітацію українських військовослужбовців.

Також обговорили критичну гуманітарну ситуацію в блокованому Маріуполі, де, зокрема, залишається значна кількість етнічних греків. Станом на січень 2022 року, за даними місцевого грецького товариства, їхня громада налічувала до 15 тисяч осіб.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас має намір супроводжувати гуманітарну місію в Маріуполь.

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