В Греции находятся более 15 тысяч переселенцев из Украины – МВД

В Греции находятся более 15 тысяч переселенцев из Украины – МВД

Министры Греции и Украины обсудили ситуацию по поводу вынужденных украинских беженцев.

Сейчас в Греческой Республике находятся более 15 тысяч переселенцев из Украины, из них более 4,5 тысячи – дети.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел переговоры с министром защиты граждан Греции Панайотисом Теодорикакосом.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Министры обсудили вопросы, связанные с размещением в Греции граждан Украины.

Отдельно речь шла о мерах безопасности наших граждан, взаимодействии правоохранительных органов с целью предотвращения возможного вовлечения украинцев в торговлю людьми, их незаконного трудоустройства, сексуальной эксплуатации женщин и детей.

Денис Монастырский выразил просьбу отдельно рассмотреть возможность временного размещения в Греции членов семей сотрудников системы МВД Украины, в том числе детей, родители которых участвуют в отпоре российской агрессии, а также лечении и реабилитации украинских военнослужащих.

Также обсудили критическую гуманитарную ситуацию в блокированном Мариуполе, где в частности остается значительное количество этнических греков. По состоянию на январь 2022 года, по данным местного греческого общества, их община насчитывала до 15 тысяч человек.

Напомним, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас намерен сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполе.

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