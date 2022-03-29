В водах Великобритании впервые арестовали принадлежащую россиянину суперяхту

Имя богача пока не разглашают.

На побережье Лондона была арестована суперяхта Phi, принадлежащая бизнесмену и гражданину России.

Об этом сообщила пресс- служба Национального агентства по борьбе с преступностью Британии.

После работы разведки был определен окончательный владелец судна, стоимостью 38 миллионов фунтов (50 млн долларов). Эта информация была передана министру транспорта Гранту Шаппсу, который сегодня приказал впервые задержать суперяхту в водах Великобритании. Нацагентство выдало соответствующее уведомление о задержании. Имя владельца судна не разглашают.

Принадлежащая российскому бизнесмену Phi является третьей по величине яхтой, построенной престижными судостроителями Royal Huisman, и имеет так называемый "бесконечный винный погреб" и бассейн с пресной водой.

Право собственности на яхту было заведомо хорошо скрыто, отмечает Агентство. Компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на островах Сент-Китс и Невис и носила мальтийские флаги, чтобы скрыть свое происхождение.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс прокомментировал произошедшее.

«Сегодня мы задержали суперяхту стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов и превратили знак богатства России в четкое и строгое предупреждение Путину и его приближенным. ", — отметил он.

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