Привезет гуманитарную помощь: глава МИД Греции приедет в Одессу

Точная дата визита греческого министра Никоса Дендиаса пока неизвестна.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас скоро прибудет с визитом в Одессу и привезет партию гуманитарной помощи.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте МИД Греции, однако без уточнения даты.

"Цель его визита, кроме доставки гуманитарной помощи, — создание постоянного механизма распределения гуманитарной помощи, встречи с представителями греческой диаспоры, возобновление работы Генерального консульства в городе", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Никос Дендиас говорил, что хочет сопроводить гуманитарную миссию в Мариуполь.

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