Путін збирає на фронті "чималу силу": військовий експерт про плани Кремля

Президент Росії Володимир Путін використає 300 тисяч мобілізованих росіян, щоб спробувати вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов в коментарі ТСН.ua.

"300 тисяч додаткового особового складу в межах часткової мобілізації призивають до лав російської армії. Ми пам'ятаємо, що російська армія 24 лютого провела вторгнення на територію України складом до 200 тисяч. Зараз - ще 300 тисяч, угруповання російських військ значно зростає. Зрозуміло, що ці вояки не настільки вправні, не настільки навчені, не настільки чудово забезпечені, як їхні попередники, з яких 63 тисячі вже перетворилися на "двохсотих", а ще невизначена кількість отримала поранення чи стала дезертирами. Але, тим не менше, сила це чимала", - розповів експерт.

Як пояснив Селезньов, "цю силу росіяни будуть спрямовувати, щоб забезпечити свої геополітичні наміри".

"Тут і зараз геополітичні наміри Путіна чи його оточення - це анексія чотирьох регіонів нашої країни. Вони будуть намагатися реалізувати той самий план виходу на адмінкордони цих чотирьох областей. За рахунок мобілізованих", - наголосив він.

Селезньов нагадав, що частина з цих 300 тисяч вже відправлена на фронт "для того, щоб затикати дірки в російських бойових порядках".

"А частину сил та засобів пропустять через систему підготовки. Але система підготовки у них не дуже ефективно працює - це ж не британський курс, який за місяць готує навчених і підготовлених військовослужбовців... Це базовий курс, на якому вивчаються якісь базові дисципліни. Чи відповідають ці дисципліни реаліям сучасного бою - запитання риторичне, побачимо в найближчій перспективі", - сказав він.

Російські "мобіки" в Україні

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін повідомив, що російське Міноборони загалом мобілізувало 222 тисячі осіб на війну до України, з них 16 тисяч уже воюють.

В РФ тим часом вже повідомили про перші втрати новопризваних солдатів - підтвердили загибель п’ятьох "мобіків" із Челябінської області.

В Оперативному командуванні ЗСУ "Південь" розповіли, що мобілізовані росіяни потрапляють на війну до України без необхідної підготовки і зброї, багато з них замислюються про можливість здавання в полон цілими підрозділами.

Зокрема, на Херсонщині група "свіжомобілізованих" росіян вирішила не воювати і не терпіти неадекватного ставлення свого командування. Вони таємно провели перемовини між собою і ухвалили рішення - здатися в полон. Але перед цим їм довелося застрелити командира, який боявся покарання з боку начальства і влаштував галас.

Зазначимо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чатбот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від російських військовослужбовців.

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