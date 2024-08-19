Росіяни будують понтонні переправи на Курщині: мапа

Армія РФ почала споруджувати ці понтонні переправи після українських ударів по мостах у Курській області.
Росіяни будують понтонні переправи в Курській області.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Російські війська збудували другу понтонну переправу через річку Сейм у Курській області. Її можна побачити на супутниковому знімку, зробленому 17 серпня (точні координати)", – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося про таку саму переправу, побудовану на схід від села Глушкове.
Армія РФ почала споруджувати ці переправи після українських ударів по мостах у цьому районі. Вони можуть бути призначені для того, щоб надати російським військовим шляхи відходу в разі успішного розвитку українського наступу.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ розширили плацдарм на Курщині, наблизившись на 5 км до річки Сейм.
Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв'ю журналістці ТСН.ua Наталі Нагорній один з командирів ЗСУ відповів, у чому унікальність Курської операції.
Читайте також: