Россияне строят понтонные переправы на Курщине: карта

Армия РФ начала сооружать эти понтонные переправы после украинских ударов по мостам в Курской области.

Россияне строят понтонные переправы в Курской области.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Российские войска построили вторую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области. Ее можно увидеть на спутниковом снимке, сделанном 17 августа (точные координаты)", – говорится в сообщении.

Российские войска построили вторую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области восточнее села Званное / Фото: Радио Свобода

Также читайте Зеленский назвал цель операции ВСУ в Курской области

Ранее сообщалось о такой же переправе, построенной к востоку от села Глушково.

Армия РФ начала сооружать эти переправы после украинских ударов по мостам в этом районе. Они могут быть предназначены для того, чтобы предоставить российским военным пути отходы в случае успешного развития украинского наступления.

Ранее сообщалось, что ВСУ расширили плацдарм на Курщине, приблизившись на 5 км к реке Сейм.

Напомним, в эксклюзивном интервью журналистке ТСН.ua Наталье Нагорной один из командиров ВСУ ответил, в чем уникальность Курской операции.

Мы должны были сделать это раньше! - Зеленский о наступлении ВСУ на Курскую область

Читайте также: