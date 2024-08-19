Россияне строят понтонные переправы на Курщине: карта

Армия РФ начала сооружать эти понтонные переправы после украинских ударов по мостам в Курской области.
Россияне строят понтонные переправы в Курской области.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Российские войска построили вторую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области. Ее можно увидеть на спутниковом снимке, сделанном 17 августа (точные координаты)", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о такой же переправе, построенной к востоку от села Глушково.
Армия РФ начала сооружать эти переправы после украинских ударов по мостам в этом районе. Они могут быть предназначены для того, чтобы предоставить российским военным пути отходы в случае успешного развития украинского наступления.
Ранее сообщалось, что ВСУ расширили плацдарм на Курщине, приблизившись на 5 км к реке Сейм.
Напомним, в эксклюзивном интервью журналистке ТСН.ua Наталье Нагорной один из командиров ВСУ ответил, в чем уникальность Курской операции.
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