Російські окупанти обстріляли місто Щастя на Донбасі

Жертв та постраждалих не має.

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли місто Щастя.

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Про це повідомляє ДСНС.

"19.02.2022 р. приблизно о 11 год. 35 хв. поступила інформація, що в Щастинському районі Луганської області, а саме в м. Щастя стався обстріл", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32. Особовий склад перебуває у небезпечному місці в рукавній вежі. Жертв та постраждалих не має.

Нагадаємо, останніми днями російські окупаційні війська почали масові обстріли українських позицій на Донбасі із застосуванням важкої артилерії та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Тільки за минулу добу бойовики здійснили 74 обстріли по 39 населених пунктах Донецької та Луганської областей та пошкодили 11 житлових будинків.

Станом на 9:00 19 лютого російські окупанти 19 разів порушили режим припинення вогню, 16 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Через обстріли терористів загинув український захисник.

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