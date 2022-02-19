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Российские оккупанты обстреляли город Счастье на Донбассе

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Российские оккупанты обстреляли город Счастье на Донбассе

ГСЧС

Жертв и пострадавших нет.

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли город Счастье.

Об этом сообщает ГСЧС.

"19.02.2022 г. примерно в 11 ч. 35 мин. поступила информация, что в Счастинском районе Луганской области, а именно в г. Счастье произошел обстрел", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела из стрелкового оружия были повреждены ворота третьего хода Государственной пожарно-спасательной части-32. Личный состав находится в безопасном месте в рукавной башне. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в последние дни российские оккупационные войска начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе с применением тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Только за минувшие сутки боевики совершили 74 обстрела по 39 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей и повредили 11 жилых домов.

По состоянию на 9:00 19 февраля российские оккупанты 19 раз нарушили режим прекращения огня, 16 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Из-за обстрелов террористов погиб украинский защитник.

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