Из УПЛ в Первую лигу: капитан "Десны" перебрался в "Металлист"

Контракт подписан на 2,5 года.

Футбольный клуб "Металлист" подписал контракт с бывшим капитаном черниговской "Десны" Егором Картушовым.

Об этом 18 февраля сообщил спортивный директор "Металлиста" Папа Гуйе, пишет пресс-служба клубу.

"Рады приветствовать новичка в нашем клубе. Знаем Егора как сильного игрока и давно следили за его выступлениями. Картушов имеет большой опыт игры в Премьер-лиге и, безусловно, нам поможет. Контракт подписан на 2,5 года. Надеемся на плодотворное сотрудничество", – сказал Папа Гуйе.

Сам футболист также прокомментировал свой переход в "Металлист" и выразил надежду в скором времени порадовать харьковских болельщиков своей игрой.

"Безумно рад, что присоединился к такой команде, как «Металлист». Меня переполняют эмоции! Все решилось буквально сегодня и прошло довольно быстро. Не было никаких недопониманий, спокойно договорились, и я переехал из одной гостиницы в другую. Надеюсь уже в скором времени порадовать харьковских болельщиков своей игрой", — сказал Картушов.

Отмечается, что 31-летний Егор Картушов – фланговый футболист, который одинаково успешно может сыграть и в защите, и в полузащите. Цвета "Десны" он защищал с 2012 года, а до этого выступал за "Шахтер", "Зарю" и "Ильичевец" (ныне "Мариуполь").

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