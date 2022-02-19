З УПЛ до Першої ліги: капітан "Десни" перебрався у "Металіст"

Контракт підписано на 2,5 роки.

Футбольний клуб "Металіст" підписав контракт з колишнім капітаном чернігівської "Десни" Єгором Картушовим.

Про це 18 лютого повідомив спортивний директор "Металіста" Папа Гуйє, пише пресслужба клубу.

"Раді вітати новачка у нашому клубі. Знаємо Єгора як сильного гравця та давно стежили за його виступами. Картушов має великий досвід гри у Прем'єр-лізі та, безумовно, нам допоможе. Контракт підписано на 2,5 роки. Сподіваємось на плідну співпрацю", - сказав Папа Гуйє.

Сам футболіст також прокоментував свій перехід до "Металіста" та вислови сподівання незабаром порадувати харківських уболівальників своєю грою.

"Безумно радий, що приєднався до такої команди, як "Металіст". Мене переповнюють емоції! Все вирішилося буквально сьогодні та пройшло досить швидко. Не було ніяких непорозумінь, спокійно домовилися, і я переїхав з одного готелю до іншого. Сподіваюся вже незабаром порадувати харківських уболівальників своєю грою", - сказав Картушов.

Зазначається, що 31-річний Єгор Картушов – фланговий футболіст, який однаково успішно може зіграти і у захисті, і у півзахисті. Кольори "Десни" він захищав від 2012 року, а до цього виступав за "Шахтар", "Зорю" та "Іллічівець" (нині "Маріуполь").

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