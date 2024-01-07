У Дніпрі прогримів вибух під час повітряної тривоги

Про наслідки поки нічого невідомо.

Сьогодні, 7 січня, у Дніпрі було чутно звук вибуха.

Про це повідомляє "Суспільне".

Сталося це під час повітряної тривоги. Наразі про наслідки нічого невідомо.

Нагадаємо, у ніч проти 7 січня 2024 року російські військові атакували територію України 28 "Шахедами", а також керованими ракетами С-300. Основні напрямки удару - південь та схід.

Військові уточнили, що ударні дрони сили РФ запускали з району Приморсько-Ахтарськ, а керовані ракети С-300 – з окупованої частини Донеччини.

21 ворожий БпЛА знищила ППО.

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