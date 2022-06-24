У Херсоні підірвали колаборанта: він загинув на місці  

Сьогодні, 24 червня, у Херсоні в мікрорайоні ХБК вибухнула машина колаборанта Дмитра Славученка.
Вибух стався, коли Славученко сідав до машини. Від вибуху його відкинуло. Колаборант помер на місці.
Про це на сторінці у Facebook повідомив радник голови ОВА Сергій Хлань.
"У наших партизан ще одна перемога — вбито "начальника Департаменту сім'ї, молоді та спорту окупаційноі Херсонської ВЦА" Дмитра Савлученка. Проросійського активіста й зрадника зранку підірвали в авто в одному з дворів Херсона", - написав він.
Нагадаємо, у захопленому Херсоні українські партизани попереджають російських окупантів, що в Україні на них чекає смерть. Вони розклеюють по місту оголошення з цікавими написами.
Не так давно у Херсоні вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль. Водій залишився живий. Після інциденту військові РФ заявили про теракт українських партизанів.
А поблизу міста Гола Пристань підірвали автомобіль колаборанта Олексія Ковальова. Проте, що із самим колаборантом, наразі невідомо.
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