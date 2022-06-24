Лазанья-суп: незвичайний рецепт

У світі знайдеться не так багато людей байдужих до італійської кухні.

Як поєднати любов до італійської кухні та звичку їсти суп на обід? Вихід є — італійський лазанья-суп. Спробуйте! Це справді свого роду "рідка лазанья" з неповторним смаком.

Складники:

листи для лазаньї — 10 штук

оливкова олія — 1 столова ложка

яловичий фарш — 200 г

мелена ковбаса — 200 г

цибуля — 1 шт.

часник — 4 зубчики

томатний соус — 700 мл

курячий бульйон — 6 склянок

густі вершки — чверть склянки

сіль, перець та суміш італійських спецій за смаком

Приготування

Яловичий фарш і ковбасу підсмажте на оливковій олії у великій каструлі, поки вони не підрум'яняться і не припинять бути рожевими.

Додайте цибулю, нарізану кубиками, і готуйте 2-3 хвилини, поки вона не стане злегка м'якою. Додайте дрібно нарізаний часник і готуйте ще хвилину.

Влийте томатний соус, поламані листи для лазаньї, курячий бульйон і додайте приправи.

Доведіть до кипіння і варіть 15-20 хвилин, час від часу помішуючи, поки локшина для лазаньї не стане м'якою. Додайте густі вершки і приправте суп сіллю і перцем за смаком.

До супу можна додати додаткові начинки: рикоту, пармезан, шматочки червоного перцю, петрушку або базилік.

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