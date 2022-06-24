Лазанья-суп: незвичайний рецепт

У світі знайдеться не так багато людей байдужих до італійської кухні.
Як поєднати любов до італійської кухні та звичку їсти суп на обід? Вихід є — італійський лазанья-суп. Спробуйте! Це справді свого роду "рідка лазанья" з неповторним смаком.
Складники:
- листи для лазаньї — 10 штук
- оливкова олія — 1 столова ложка
- яловичий фарш — 200 г
- мелена ковбаса — 200 г
- цибуля — 1 шт.
- часник — 4 зубчики
- томатний соус — 700 мл
- курячий бульйон — 6 склянок
- густі вершки — чверть склянки
- сіль, перець та суміш італійських спецій за смаком
Приготування
Яловичий фарш і ковбасу підсмажте на оливковій олії у великій каструлі, поки вони не підрум'яняться і не припинять бути рожевими.
Додайте цибулю, нарізану кубиками, і готуйте 2-3 хвилини, поки вона не стане злегка м'якою. Додайте дрібно нарізаний часник і готуйте ще хвилину.
Влийте томатний соус, поламані листи для лазаньї, курячий бульйон і додайте приправи.
Доведіть до кипіння і варіть 15-20 хвилин, час від часу помішуючи, поки локшина для лазаньї не стане м'якою. Додайте густі вершки і приправте суп сіллю і перцем за смаком.
До супу можна додати додаткові начинки: рикоту, пармезан, шматочки червоного перцю, петрушку або базилік.
Читайте також:
- Гострий курячий вершковий суп: оригінальний рецепт
- Цибулевий суп: класичний французький рецепт
- Капусняк із грибами: смачний і наваристий суп до обіду