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Лазанья-суп: незвичайний рецепт

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Лазанья-суп: незвичайний рецепт

Фото: Credits

У світі знайдеться не так багато людей байдужих до італійської кухні.

Як поєднати любов до італійської кухні та звичку їсти суп на обід? Вихід є — італійський лазанья-суп. Спробуйте! Це справді свого роду "рідка лазанья" з неповторним смаком.

Складники:

  • листи для лазаньї — 10 штук
  • оливкова олія — 1 столова ложка
  • яловичий фарш — 200 г
  • мелена ковбаса — 200 г
  • цибуля — 1 шт.
  • часник — 4 зубчики
  • томатний соус — 700 мл
  • курячий бульйон — 6 склянок
  • густі вершки — чверть склянки
  • сіль, перець та суміш італійських спецій за смаком

Приготування

Яловичий фарш і ковбасу підсмажте на оливковій олії у великій каструлі, поки вони не підрум'яняться і не припинять бути рожевими.

Додайте цибулю, нарізану кубиками, і готуйте 2-3 хвилини, поки вона не стане злегка м'якою. Додайте дрібно нарізаний часник і готуйте ще хвилину.

Влийте томатний соус, поламані листи для лазаньї, курячий бульйон і додайте приправи.

Доведіть до кипіння і варіть 15-20 хвилин, час від часу помішуючи, поки локшина для лазаньї не стане м'якою. Додайте густі вершки і приправте суп сіллю і перцем за смаком.

До супу можна додати додаткові начинки: рикоту, пармезан, шматочки червоного перцю, петрушку або базилік.

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