В Енергодарі не працює один з мобільних операторів, є проблеми з Інтернетом

Причини відсутності зв'язку вирішують фахівці.
В Енергодарі Запорізької області не працює мобільний оператор Vodafone.
Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.
За його словами, за непідтвердженими поки даними така ж ситуація виникла у сусідньому Дніпрорудному та навколишніх населених пунктах.
"Причини відсутності мобільного зв’язку намагаємося зв’язувати", - наголосив мер міста.
Крім того, в Енергодарі є проблема з роботою Інтернет-провайдерів.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - понад 10 000 осіб,
- танків ‒ 269 од,
- бойових броньованих машин ‒ 945 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.