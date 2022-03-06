Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

В Енергодарі не працює один з мобільних операторів, є проблеми з Інтернетом

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Енергодарі не працює один з мобільних операторів, є проблеми з Інтернетом

Vodafone

Причини відсутності зв'язку вирішують фахівці.

В Енергодарі Запорізької області не працює мобільний оператор Vodafone.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

За його словами, за непідтвердженими поки даними така ж ситуація виникла у сусідньому Дніпрорудному та навколишніх населених пунктах.

"Причини відсутності мобільного зв’язку намагаємося  зв’язувати", - наголосив мер міста.

Крім того, в Енергодарі є проблема з роботою Інтернет-провайдерів.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
Наступна публікація