В Енергодарі не працює один з мобільних операторів, є проблеми з Інтернетом

В Енергодарі не працює один з мобільних операторів, є проблеми з Інтернетом

Причини відсутності зв'язку вирішують фахівці.

В Енергодарі Запорізької області не працює мобільний оператор Vodafone.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

За його словами, за непідтвердженими поки даними така ж ситуація виникла у сусідньому Дніпрорудному та навколишніх населених пунктах.

"Причини відсутності мобільного зв’язку намагаємося зв’язувати", - наголосив мер міста.

Крім того, в Енергодарі є проблема з роботою Інтернет-провайдерів.