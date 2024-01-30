Як вирішити проблему мобілізації: Арестович дав відповідь

Проблему мобілізації в Україні міг би вирішити прямий рекрутинг до бригад.

Таку думку висловив колишній радник офісу президента Олексій Арестович на своєму YoyTube-каналі.

"У деяких місцях нашого 1300-кілометрового фронту кілометр фронту тримають дев'ять осіб, тому що решта — відмовники, хворі, кульгаві, поранені і так далі... Ці дев'ять осіб повинні бути вкрай високо мотивовані, щоб у цій обстановці, коли по них **рачать дронами, артилерією, наступають з усіх боків, утримати цей кілометр фронту, є й такі ділянки", — сказав він.

Водночас Арестович сам поправив свої слова та уточнив, що є випадки, коли 500 метрів фронту тримають дев'ять осіб.

"Якість людей, насильно набраних на вулицях... не поставиш ти їх вдев'ятьох 500 метрів фронту активно обороняти. І розбиратиметься з цим за місцем не комітет Верховної Ради, не Міністерство оборони і не Генштаб, розбиратимуться молодші командири, до батальйону. Їм за це нести відповідальність... А тепер увага: їх хтось запитав, як проводити мобілізацію так, щоб вони могли виконати своє завдання... Відповідь одразу: ні... Вони можуть сказати, наприклад, таке: дозвольте прямий рекрутинг до бригад, прямо набирати у свої бригади, як ось 3-я ОШБр набирає, 5-я та деякі інші... І з'ясується, що приплив у бригади є... Що є маса людей з інших бригад, або сидячи на "громадянці" хочуть до них у цю бригади, тому що там друзі, знайомі, родичі. І сам факт наявності ліктя товариша, бойової зв'язності ось цієї, спорідненості, за знайомством, бойової дружби, вона вже робить їх мотивованими... Перед обличчям товаришів, які воюють, тобі незручно сипатися і відмовлятися. Так чому ж немає прямого рекрутингу до бригад", — підсумував Олексій Арестович.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили різницю між мобілізацією та рекрутингом.

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