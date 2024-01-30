Как решить проблему мобилизации: Арестович дал ответ

Проблему мобилизации в Украине мог бы решить прямой рекрутинг в бригады.

Такое мнение высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович на своем YoyTube-канале.

"В некоторых местах нашего 1300-километрового фронта километр фронта держат девять человек, потому что остальные - отказники, больные, хромые, раненые и так далее... Эти девять человек должны быть крайне высоко мотивированы, чтоб в этой обстановке, когда по ним **рачат дронами, артиллерией, наступают со всех сторон, удержать этот километр фронта, есть и такие участки", - сказал он.

При этом Арестович сам поправил свои слова и уточнил, что есть случаи, когда 500 метров фронта держат девять человек.

"Качество людей, насильно набранных на улицах... не поставишь ты их вдевятером 500 метров фронта активно оборонять. И разбираться с этим будет по месту не комитет Верховной Рады, не Министерство обороны и не Генштаб, будут разбираться младшие командиры, до батальона. Им за это нести ответственность. А теперь внимание: их кто-то спросил, как проводить мобилизацию так, чтобы они могли выполнить свою задачу. Ответ сразу: нет... Они могут сказать, например, следующее: разрешите прямой рекрутинг в бригады, прямо набирать в свои бригады, как вот 3-я ОШБр набирает, 5-я и некоторые другие... И выяснится, что приток в бригады есть. Что есть масса людей с других бригад, или сидя на "гражданке" хотят к ним в эту бригады, потому что там друзья, знакомые, родственники. И сам факт наличия локтя товарища, боевой связности вот этой, родственности, по знакомству, боевой дружбы, она уже делает их мотивированными... Перед лицом товарищей воюющих тебе неудобно будет сыпаться и отказываться. Так почему нет прямого рекрутинга в бригады", - подытожил Алексей Арестович.

Напомним, в Минобороны объяснили разницу между мобилизацией и рекрутингом.

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