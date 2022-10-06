Жданов пояснив, що таке "ядерний потяг" Росії

В РФ є два види поїздів, що стосуються системи застосування і управління ядерними силами.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував інформацію про "ядерний потяг" Росії, що прямує до кордону України. Так, він заспокоїв українців у цьому контексті.

Про це військовий експерт розповів в інтерв’ю "УНІАН".

"Давайте спочатку скажемо, що таке "ядерний потяг". Я, звичайно, розумію талант журналістів – сказати "ядерний потяг" і все, у всіх відразу мандраж", – зазначив Жданов.

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Він пояснив, що в Росії існують два види поїздів, що стосуються системи застосування і управління ядерними силами. Один із них узагалі не несе ядерного боєзаряду, а інший – залізничний балістичний ракетний комплекс – узагалі немає сенсу гнати до кордону з Україною через велику дальність польоту ракет.

"Перше – залізничний балістичний ракетний комплекс, який складається з семи вагонів, як правило, замаскованих або під рефрижератори, або під пасажирські спальні вагони. Така дивізія в складі збройних сил Росії є, вона розташована в Нижньому Тагілі, у них є в складі спецдепо, в якому є ці БЗРК", – розповів експерт.

Проте, як зауважив він, у цьому комплексі – міжконтинентальна балістична ракета, мінімальна дальність пуску якої становить 5 або 6 тисяч кілометрів.

"Тому везти її до кордонів України – абсурд. А з Тагілу вона по Україні може вдарити. Але там головна частина, заряд, вимірюється мегатоннами", – додав Жданов.

Другий вид такого потяга – пересувний командний пункт з управління ядерними силами. Він не транспортує жодні ядерні боєзаряди, а є просто командним пунктом.

"Там броньовані вагони, там знаходяться засоби зв'язку та управління. За радянських часів командування цим поїздом з Москви могло цим поїздом їхати в Єкатеринбург на запасний командний пункт вищого політичного керівництва країни і в ході руху управляти військами і силами, в тому числі, ядерними", – пояснив військовий експерт.

Він наголосив, що інших ядерних поїздів на сьогодні не існує: "Тому я думаю, що це більше схоже на блеф".

У цьому контексті Жданов зазначив, що треба відстежувати інформацію від західних розвідок.

"Всі місця зберігання (ядерної зброї – ред.), а їх близько 12 на території Росії, вони верифіковані, і всі вони знаходяться за Уралом. Тому, як тільки почнеться рух якогось ядерного боєзаряду, я думаю, що західні розвідки знатимуть, і про це знатимуть журналісти і вся преса", – сказав експерт.

Чи можливий превентивний удар з боку союзників

На думку Жданова, союзники України можуть піти на превентивний удар у разі ядерної загрози з боку РФ.

"Я думаю, що, швидше за все, вони завдадуть превентивного удару по тому ж конвою, який буде намагатися доставити цей ядерний боєзаряд до місця його застосування. Чому? Тому що якщо Сполучені Штати пропустять його, а Росія зможе завдати навіть тактичного ядерного удару, я думаю, що це буде дужуть серйозні іміджеві втрати для США і для НАТО", – пояснив фахівець.

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Він також висловив переконання, що Захід розклав Росії "все по поличках" щодо того, які можуть бути наслідки в разі застосування ядерної зброї.

"Я абсолютно впевнений, що навіть такі скептики, як пан Макрон і пан Шольц, які, як я розумію, в глибині душі, напевно, все-таки сподіваються домовитися з Путіним, навряд чи вони погодяться на появу нового Чорнобиля в центрі європейського континенту з усіма витікаючими наслідками. Добре було б, якби преса розтиражувала і згадала, де пішов перший радіоактивний дощ після вибуху в Чорнобилі. Дощ пішов у Голландії", – нагадав Жданов.

Нагадаємо, напередодні видання Times повідомило, що у напрямку України Росією їде ядерний потяг. Журналісти узялися припускати, що диктатор Володимир Путін планує випробування ядерної зброї в Чорному морі. Щодо реакції НАТО на це, то там вже попередили союзників про ймовірні ядерні випробування.

Зауважимо, раніше Жданов також пояснював, як можна зрозуміти, що РФ планує ядерний удар. Так, щойно контейнер з ядерним зарядом вивозять із бетонного місця зберігання, він одразу починає фонити та потрапляє на датчики супутників.

Ядерний потяг їде Росією у бік українського кордону

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