США можуть завдати ядерного удару по Москві - The Sun

Є п'ять варіантів, як США можуть відреагувати на використання РФ ядерної зброї проти України.

США можуть вдарити ядерною зброєю по території Росії, зокрема по Москві, якщо вона завдасть ядерного удару по Україні.

Про це йдеться у матеріалі статті The Sun.

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Як пише іноземне видання, є п'ять сценаріїв розвитку подій у разі застосування РФ ядерної зброї:

Удар у відповідь по Росії, в тому числі по Москві.

Удар по російських військах на лінії фронту в Україні.

Обмежений ядерний удар по Криму.

Удар по Чорноморському флоту Росії.

Посилення санкцій, яке було б зовсім недостатнім аргументом для подальшого ядерного стримування в світі.

Однак, як зазначають експерти, у разі ядерного удару Заходом по Росії конфлікт переросте у жахливу тотальну ядерну війну між НАТО і РФ, а тому цей сценарій є малоймовірним.

"Удар ядерною зброєю по цілі в Росії, незалежно від її потужності, докорінно змінює конфлікт. Використання ядерної зброї проти Росії негайно перетворює конфлікт на війну Росії проти Сполучених Штатів і НАТО, яка пропустила всі звичайні варіанти управління ескалацією. Удари по цілях всередині Росії ядерною зброєю навряд чи будуть розглядатися президентом США як життєздатний варіант", - сказав е ксперт з національної безпеки США Джеффрі Едмондс The Bulletin .

Погрози Росії ядерним ударом

Очільник Кремля Володимир Путін продовжує шантажувати Україну та її союзників ядерною зброєю, так як його армія зазнає невдач в Україні. Використовуючи тактику шантажу, він хоче змусити Захід припинити підтримувати Україну, а Київ - капітулювати.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Володимир Путін не зможе підготувати ядерний удар зненацька, щоб про це не дізналися на Заході. Погрози Путіна є блефом, і навіть якщо він віддасть відповідний наказ про ядерний удар, не факт, що його буде виконано.

"Від віддачі наказу до застосування може пройти від декількох годин до декількох діб. Це буде залежати, по-перше, від того, який вид озброєння буде обрано, і по-друге - від технічної готовності засобів його застосування. Наприклад, всі місця зберігання російської ядерної зброї знаходяться за Уралом. Так що питання транспортування буде основним, щоб доставити цей заряд на місце, де сумістити засіб застосування і сам ядерний боєзаряд", - пояснив Жданов.

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що найближчим часом РФ не використає проти України ядерну зброю. "Можу сказати єдине: станом на зараз немає жодних підстав вважати, що ядерний удар у найближчій перспективі може бути нанесений по території України", - запевнив Буданов.

Ядерний потяг їде Росією у бік українського кордону

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