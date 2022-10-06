Коли перша зброя з лендлізу опиниться в Україні: Жданов озвучив терміни

На темпи постачання зброї для України з лендлізу може вплинути можливе збільшення партії озброєння.

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що до середини поточного місяця до України прибудуть перші партії озброєння від США в рамках ленд-лізу.

Таку думку Жданов висловив в інтерв'ю УНІАН.

"Я думаю, що до середини жовтня перші партії озброєння, які можуть бути поставлені в рамках ленд-лізу, вже можуть бути в Україні. З військової точки зору це абсолютно правильно. Ну, ми не знаємо з вами плану передачі озброєння. Припустимо, зовсім несподівано з'ясувалося, що Сполучені Штати закуповують в Кореї на 3 мільярди доларів озброєння для України. Скільки треба, щоб відвантажитися і сюди прийшов пароплав? Кілька тижнів. Те ж саме, якщо партії озброєнь будуть збільшені", - зазначив він.

Також експерт розповів, як США постачають зброю Україні.

"Я знаю, що Сполучені Штати зосередили судна забезпечення Військово-Морських сил для перекидання озброєнь в Україну – в Європу, а потім транспортування в Україну. Так що, цілком може бути задіяна і морська транспортна компонента. І це говорить про те, що партії озброєнь будуть досить великі", - зазначив він.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 жовтня, президент США Джо Байден поспілкувався з українським колегою Володимиром Зеленським. За підсумками переговорів очільгник Білого дому анонсував виділення нової військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.

Яку саме зброю та військове обладнання отримає Україна - розповіли у Пентагоні.