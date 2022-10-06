США могут нанести ядерный удар по Москве — The Sun

Есть пять вариантов, как США могут отреагировать на использование РФ ядерного оружия против Украины.

США могут ударить ядерным оружием по территории России, в частности по Москве, если она нанесет ядерный удар по Украине.

Об этом говорится в статье The Sun.

Как пишет иностранное издание, есть пять сценариев развития событий в случае применения РФ ядерного оружия:

Ответный удар по России, в том числе по Москве.

Удар по российским войскам на линии фронта в Украине.

Ограниченный ядерный удар по Крыму.

Удар по Черноморскому флоту России.

Ужесточение санкций, которое было бы совсем недостаточным аргументом для дальнейшего ядерного сдерживания в мире.

Однако, как отмечают эксперты, в случае ядерного удара Западом по России конфликт перерастет в ужасную тотальную ядерную войну между НАТО и РФ, а потому этот сценарий маловероятен.

"Удар ядерным оружием по цели в России, независимо от его мощности, коренным образом меняет конфликт. Использование ядерного оружия против России немедленно превращает конфликт в войну России против Соединенных Штатов и НАТО, пропустившую все обычные варианты управления эскалацией. Удары по целям внутри России ядерным оружием вряд ли будут рассматриваться президентом США как жизнеспособный вариант", — сказал эксперт по национальной безопасности США Джеффри Эдмондс The Bulletin .

Угрозы России ядерным ударом

Глава Кремля Владимир Путин продолжает шантажировать Украину и ее союзников ядерным оружием, так как его армия терпит неудачу в Украине. Используя тактику шантажа, он хочет заставить Запад прекратить поддерживать Украину, а Киев - капиталировать.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Владимир Путин не сможет подготовить ядерный удар врасплох, чтобы об этом не узнали на Западе. Угрозы Путина являются блефом, и даже если он отдаст соответствующий приказ о ядерном ударе, не факт, что он будет исполнен.

"От отдачи приказа к применению может пройти от нескольких часов до нескольких суток. Это будет зависеть, во-первых, от того, какой вид вооружения будет выбран, и во-вторых – от технической готовности средств его применения. Например, все места хранения русского ядерного оружия находятся за Уралом. Так что вопрос транспортировки будет основным, чтобы доставить этот заряд на место, где совместить средство применения и сам ядерный боезаряд", – пояснил Жданов.

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшее время РФ не использует против Украины ядерное оружие. "Могу сказать единственное: на сегодняшний день нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей перспективе может быть нанесен по территории Украины", - заверил он.

Ядерный поезд едет по России в сторону украинской границы

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