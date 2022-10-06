Жданов объяснил, что такое "ядерный поезд" России

В РФ есть два вида поездов, касающихся системы применения и управления ядерными силами.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал информацию о "ядерном поезде" России, направляющемся к границе Украины. Так, он успокоил украинцев в этом контексте.

Об этом военный эксперт рассказал в интервью "УНИАНу".

"Давайте сначала скажем, что такое "ядерный поезд". Я, конечно, понимаю талант журналистов — сказать "ядерный поезд" и все, у всех сразу мандраж", — отметил Жданов.

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Он пояснил, что в России существуют два вида поездов, касающихся системы применения и управления ядерными силами. Один из них вообще не несет ядерного боезаряда, а другой – железнодорожный баллистический ракетный комплекс – вообще нет смысла гнать до границы с Украиной из-за большой дальности полета ракет.

"Первое – железнодорожный баллистический ракетный комплекс, состоящий из семи вагонов, как правило, замаскированных либо под рефрижераторы, либо под пассажирские спальные вагоны. Такая дивизия в составе вооруженных сил России есть, она расположена в Нижнем Тагиле, у них есть в составе спецдепо, в котором есть эти БЗРК", – рассказал эксперт.

Однако, как отметил он, в этом комплексе – межконтинентальная баллистическая ракета, минимальная дальность пуска которой составляет 5 или 6 тысяч километров.

"Поэтому везти ее до границ Украины — абсурд. А из Тагила она по Украине может ударить. Но там главная часть, заряд измеряется мегатоннами", — добавил Жданов.

Второй вид такого поезда – передвижной командный пункт по управлению ядерными силами. Он не транспортирует никакие ядерные боезаряды, а – просто командный пункт.

"Там бронированные вагоны, там находятся средства связи и управления. В советское время командование этим поездом из Москвы могло этим поездом ехать в Екатеринбург на запасной командный пункт высшего политического руководства страны и в ходе движения управлять войсками и силами, в том числе ядерными", – объяснил военный эксперт.

Он подчеркнул, что других ядерных поездов на сегодняшний день не существует: "Поэтому я думаю, что это больше похоже на блеф".

В этом контексте Жданов отметил, что нужно отслеживать информацию от западных разведок.

"Все места хранения (ядерного оружия – ред.), а их около 12 на территории России, они верифицированы, и все они находятся за Уралом. Поэтому, как только начнется движение какого-нибудь ядерного боезаряда, я думаю, что западные разведки будут знать, и об этом будут знать журналисты и вся пресса", – сказал эксперт.

Возможен ли превентивный удар со стороны союзников

По мнению Жданова, союзники Украины могут пойти на превентивный удар при ядерной угрозе со стороны РФ.

"Я думаю, что, скорее всего, они нанесут превентивный удар по тому же конвою, который будет пытаться доставить этот ядерный боезаряд к месту его применения. Почему? Потому что если Соединенные Штаты пропустят его, а Россия сможет нанести даже тактический ядерный удар, я думаю, что это будет сильные серьезные имиджевые потери для США и для НАТО", – пояснил специалист.

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Он также выразил убеждение, что Запад разложил России "все по полочкам" по поводу того, какие могут быть последствия в случае применения ядерного оружия.

"Я абсолютно уверен, что даже такие скептики, как господин Макрон и господин Шольц, которые, как я понимаю, в глубине души, наверное, все же надеются договориться с Путиным, вряд ли они согласятся на появление нового Чернобыля в центре европейского континента из всеми вытекающими последствиями. Хорошо бы, если бы пресса растиражировала и вспомнила, где пошел первый радиоактивный дождь после взрыва в Чернобыле. Дождь пошел в Голландии", — напомнил Жданов.

Напомним, накануне издание Times сообщило, что в направлении Украины по России едет ядерный поезд. Журналисты взялись предполагать, что диктатор Владимир Путин планирует испытание ядерного оружия в Черном море. Что касается реакции НАТО на это, то там уже предупредили союзников о возможных ядерных испытаниях.

Заметим, что ранее Жданов также объяснял, как можно понять, что РФ планирует ядерный удар. Так, как только контейнер с ядерным зарядом вывозится из бетонного места хранения, он сразу начинает фонить и попадает на датчики спутников.

Ядерный поезд едет по России в сторону украинской границы

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