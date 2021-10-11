Максимко потребує вашої допомоги

Малюку потрібна посилена реабілітація.

Зараз Максимчику 4 роки, але діагноз ДЦП не дає йому розвиватись, як однолітки.

«Він не стоїть, не ходить, не повзає, не сидить сам, а лише з підтримкою. Після народження не закричав, було кисневе голодування. На другий день після народження Максимчика забрали в реанімацію, він не сприймав їжу», - розповідає мама малюка.

Дитину лікарі виходили, але все не минулось безслідно. Його обстежували неодноразово, але лікарі не бачили проблеми, проте з кожним місяців було помітно, що Максимко відстає у розвитку.

«В один рік ми були в Одесі, пройшли повне обстеження ще раз і виявили два підвивихи шийних хребців ( можливо вони і дали те, що ми маєм зараз), але вправляти за один раз вже було пізно. Ми не здавались, почались реабілітації. В 1,2 ми знову були в Києві, де поставили діагноз ДЦП. З того часу кожні два місяці реабілітація в різних центрах», - розповідає мама Максима.

Зараз вкрай важливо дати дитині посилену реабілітацію, але батьки розуміють, що самотужки вже не витягують фінансове навантаження. Тому просять доєднатись небайдужих. «ДЦП - це така хвороба від якої немає чарівної пігулки, це наполеглива праця, тому не можна втрачати час. Зараз дитинка інтенсивно росте тому неможна запускати. На пів року потрiбно майже 180 тисяч гривень», - каже мама Максима і просить про допомогу у збиранні коштів.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ:

Картка мами: 5168 7574 1629 8042 Валентина Сидяка

https://www.facebook.com/groups/661124314526343

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