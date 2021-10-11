Максим нуждается в вашей помощи

Малышу нужна усиленная реабилитация

Сейчас Максимчику 4 года, но диагноз ДЦП не дает ему развиваться, как сверстники.

«Он не стоит, не ходит, не ползают, не сидит сам, а только с поддержкой. После рождения не закричал, было кислородное голодание. На второй день после рождения Максимчика забрали в реанимацию, он не воспринимал еду», — рассказывает мама малыша.

Ребенка врачи выходили, но все не прошло бесследно. Его обследовали неоднократно, но врачи не видели проблемы, однако с каждым месяцев было заметно, что Максим отстает в развитии.

«В один год мы были в Одессе, прошли полное обследование еще раз и обнаружили два подвывихи шейных позвонков (возможно они и дали то, что мы имеем сейчас), но вправлять за один раз уже было поздно. Мы не сдавались, начались реабилитации. В 1,2 мы снова были в Киеве, где поставили диагноз ДЦП. С тех пор каждые два месяца реабилитация в различных центрах», — рассказывает мама Максима.

Сейчас крайне важно дать ребенку усиленную реабилитацию, но родители понимают, что самостоятельно уже не вытягивают финансовую нагрузку. Поэтому просят присоединиться неравнодушных. «ДЦП — это такая болезнь от которой нет волшебной таблетки, это упорный труд, поэтому нельзя терять время. Сейчас ребенок интенсивно растет поэтому нельзя запускать. На полгода нужно почти 180 000 гривен», - говорит мама Максима и просит помочь в сборе денег.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

Карточка мамы: 5168 7574 1629 8042 Валентина Сидяк

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