Смерть Полякова: сегодня в Чернигове похоронят депутата

Нардеп умер в ночь на 8 желваки.

Сегодня, 11 октября народного депутата 33-летнего Антона Полякова, который умер в ночь на 8 октября, похоронят в Чернигове.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок.

Церемония прощания начнется в 10:00 в помещении областного филармонического центра.

Следует заметить, что в МВД подтвердили — метадон и алкоголь обнаружили в крови умершего нардепа. Впрочем, как наркотический препарат попал в организм Полякова, следователи еще предстоит выяснить. Среди версий, в частности, рассматривают отравления как самостоятельно, так и неизвестным лицом.

Смерть нардепа Антона Полякова: в Чернигове состоится церемония прощания

Напомним, Полякову стало плохо в такси. Депутат в бессознательном состоянии обнаружили патрульные, которые остановили такси за нарушения правил. Реанимировать его не удалось. Экспертиза установила, что смерть стала острая коронарная недостаточность. Уголовное производство открыли по статье "умышленное убийство" с пометкой естественная смерть.

К слову, в Верховную Раду Антон Поляков прошел как мажоритарщик от "Слуги народа". Но потом его исключили из фракции и вошел в группу "За Будущее".

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