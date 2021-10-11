Астролог назвал знаки Зодиака с самым высоким IQ 

Говорят, мозг можно накачать как любую другую часть тела – например, мышцы рук или ног.

Но никто не будет спорить с тем, что есть счастливчики, которые от рождения гораздо умнее других. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака с самым высоким IQ.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, пожалуй, самые гениальные знаки Зодиака: у них от природы самый высокий IQ, благодаря которому они добиваются серьезных результатов в профессиональном плане – причем как в технических, так и в творческих направлениях. Их секрет – в нетрадиционных путях, которые они ищут – и находят – в решении самых сложных профессиональных вопросов. Пока другие бьются над ними, используя привычные методы, представители знака придумывают что-то новое, что работает безотказно.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы в силу присущих им нарциссизма и самовлюбленности зачастую кажутся окружающим глуповатыми, но это ошибочное впечатление – не стоит ему доверять. На самом деле представители этого – королевского – знака чрезвычайно умны и проницательны, причем, как правило, достигают они этого благодаря блестящим природным данным, которые они, не останавливаясь на достигнутом, развивают и шлифуют в течение жизни. Зато в любом интеллектуальном споре они выглядят на голову выше своих оппонентов.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы обладают высоким IQ от рождения и прекрасно об этом знают, поэтому немного гордятся своими уникальными способностями, на что имеют полное право. Интеллект представителей знака проявляется преимущественно в том, что они легко усваивают новую информацию, отделяя при этом важную от неважной. Это позволяет им всегда быть в курсе новых тенденций во всех отраслях жизни и использовать эти знания как на работе, так и в жизни.

Гороскопы на октябрь 2021:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку