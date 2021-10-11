Смерть Полякова: сьогодні у Чернігові поховають депутата

Нардеп помер у ніч проти 8 жовня.
Сьогодні, 11 жовтня народного депутата 33-річного Антона Полякова, який помер у ніч проти 8 жовтня, поховають у Чернігові.
Про це розповіли у ТСН.Ранок.
Церемонія прощання розпочнеться о 10:00 у приміщенні обласного філармонійного центру.
Слід зауважити, що в МВС підтвердили - метадон і алкоголь виявили у крові померлого нардепа. Утім, як саме наркотичний препарат потрапив в організм Полякова, слідчі ще мають з'ясувати. Серед версій, зокрема, розглядають отруєння як самостійно, так і невідомою особою.
Нагадаємо, Полякову стало зле в таксі. Депутата у непритомному стані виявили патрульні, які зупинили таксі через порушення правил. Реанімувати його не вдалося. Експертиза встановила, що смерть спричинила гостра коронарна недостатність. Кримінальне провадження відкрили за статтею "навмисне вбивство" з позначкою природна смерть.
До слова, до Верховної Ради Антон Поляков пройшов як мажоритарник від "Слуги народу". Але потім його виключили з фракції і він увійшов до групи "За Майбутнє".
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