Смерть Полякова: сьогодні у Чернігові поховають депутата

Нардеп помер у ніч проти 8 жовня.

Сьогодні, 11 жовтня народного депутата 33-річного Антона Полякова, який помер у ніч проти 8 жовтня, поховають у Чернігові.

Про це розповіли у ТСН.Ранок.

Церемонія прощання розпочнеться о 10:00 у приміщенні обласного філармонійного центру.

Слід зауважити, що в МВС підтвердили - метадон і алкоголь виявили у крові померлого нардепа. Утім, як саме наркотичний препарат потрапив в організм Полякова, слідчі ще мають з'ясувати. Серед версій, зокрема, розглядають отруєння як самостійно, так і невідомою особою.

Смерть нардепа Антона Полякова: у Чернігові відбудеться церемонія прощання

Нагадаємо, Полякову стало зле в таксі. Депутата у непритомному стані виявили патрульні, які зупинили таксі через порушення правил. Реанімувати його не вдалося. Експертиза встановила, що смерть спричинила гостра коронарна недостатність. Кримінальне провадження відкрили за статтею "навмисне вбивство" з позначкою природна смерть.

До слова, до Верховної Ради Антон Поляков пройшов як мажоритарник від "Слуги народу". Але потім його виключили з фракції і він увійшов до групи "За Майбутнє".

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