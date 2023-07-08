Кім про підрив Каховської ГЕС: "Ми були готові"

За словами Кіма, було розроблено кілька сценаріїв.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що влада області була готова до того, що російські окупанти можуть вдатися до теракту на Каховській ГЕС.

Про це він розповів в інтерв'ю в ефірі авторського проєкту Наталії Мосейчук "Мосейчук+".

За його словами, "всі знали і надавали інформацію - хто, де і що мінував". Саме тому вже у вересні 2022-го "були прораховані наслідки сценаріїв: найбільш поганого, середнього та "лайт". Кім розповів, що нинішня ситуація - між "лайт" та середнім сценарієм.

"Не буду коментувати, що і як відбувалося з російського боку - ми розуміємо їх криву логіку. Але ми розуміли це. І Херсонська, і Миколаївська ОВА розгорнули штаби і пропрацювали шляхи евакуації. Але воно кореспондує в принципі з військовими діями, і при будь-якому нарощуванні конфлікту, обстрілів, реалізовувався би план евакуації. Він єдиний, для Миколаєва він був пропрацьований на березень минулого року, для Херсона теж. Ми були готові", - наголосив Віталій Кім.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Після підриву ГЕС Каховське водосховище катастрофічно обміліло. Водночас річка Дніпро повернулася в межі старого русла, а дно водосховища перетворилося на пустелю. Наразі профільні служби працюють над проєктами щодо усунення наслідків і мінімізації шкоди, завданої екоцидом.

За словами науковців НАН, Каховське водосховище перетворюється на річку. Воно пересихає і щоденно втрачає площу водної поверхні.

Північно-Кримський канал обмілів після підриву Каховської ГЕС. Зазначається, що вода з каналу до Дніпра майже не доходить.

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