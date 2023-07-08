Ким о подрыве Каховской ГЭС: "Мы были готовы"

По словам Кима, было разработано несколько сценариев.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что власти области были готовы к тому, что российские кафиры могут прибегнуть к теракту на Каховской ГЭС.
Об этом он рассказал в интервью в эфире авторского проекта Натальи Мосейчук "Мосейчук+".
По его словам, "все знали и предоставляли информацию – кто, где и что миновал". Именно поэтому уже в сентябре 2022-го "были просчитаны последствия сценариев: наиболее плохого, среднего и лайт. Ким рассказал, что нынешняя ситуация между "лайт" и средним сценарием.
"Не буду комментировать, что и как происходило с российской стороны – мы понимаем их кривую логику. Но мы понимали это. И Херсонская, и Николаевская ОВА развернули штабы и проработали пути эвакуации. Но оно корреспондирует в принципе с военными действиями, и при любых каком наращивании конфликта, обстрелов, реализовывался план эвакуации. Он единственный, для Николаева он был проработан на март прошлого года, для Херсона тоже. Мы были готовы", — подчеркнул Виталий Ким.
Последствия подрыва Каховской ГЭС
После подрыва ГЭС Каховское водохранилище катастрофически обмелело. В то же время река Днепр вернулась в пределы старого русла, а дно водохранилища превратилось в пустыню. Сейчас профильные службы работают над проектами по устранению последствий и минимизации ущерба, причиненного экоцидом.
По словам ученых НАН, Каховское водохранилище превращается в реку. Он пересыхает и ежедневно теряет площадь водной поверхности.
Северо-Крымский канал обмелел после подрыва Каховской ГЭС. Отмечается, что вода из канала в Днепр почти не доходит.
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