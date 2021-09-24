Шмигаль анонсував прибуття до України чергових партій вакцини Pfizer: коли

Шмигаль анонсував прибуття до України чергових партій вакцини Pfizer: коли

Наразі понад 98% всіх пацієнтів, які перебувають у лікарнях із COVID-19, є невакцинованими.

Україна у найближчі місяці щотижня очікує на отримання по майже пів мільйона доз вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer.

Про це 24 вересня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час звіту у Верховній Раді.

Голова уряду зауважив, що Україна для забезпечення безперервного процесу вакцинації регулярно отримує нові партії безпечних вакцин. Наразі ж є 10 млн вакцин, надалі очікуються поставки, зокрема, вакцини Pfizer.

"У найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже пів мільйона доз вакцини Pfizer. Окрім того, маємо налагоджену інфраструктуру для її розповсюдження і забезпечення холодового ланцюга. Наразі в Україні зберігається понад 10 млн вакцин. А це означає, що абсолютно всі наші громадяни мають доступ до безпечної вакцини", - сказав Шмигаль.

Український прем’єр наголосив, що використовувані вакцини в Україні, працюють і вони захищають людей від тяжкого перебігу хвороби та смерті.

"Понад 98% всіх, хто перебуває наразі у лікарнях із COVID-19, є невакцинованими", - зауважив Денис Шмигаль і закликав українців не відкладати вакцинацію.

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