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Кубок України: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Кубок України: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

УАФ

Ігри відбудуться 21-23 вересня.

21-23 вересня будуть зіграні поєдинки 1/16 фіналу Кубка України сезону-2021/22.

На цій стадії турніру до 11 переможців третього попереднього раунду приєдналися 11 клубів УПЛ (окрім учасників єврокубків-2021/22).

КУБОК УКРАЇНИ-2021/22
1/16 фіналу
Вівторок, 21 вересня
17:00 МИКОЛАЇВ   _:_   РУХ
19:00 МЕТАЛІСТ   _:_   ДЕСНА
Середа, 22 вересня
13:00 ТАВРІЯ   _:_   ОЛЕКСАНДРІЯ
15:00 ЛНЗ   _:_   ІНГУЛЕЦЬ
17:00 ВОЛИНЬ   _:_   МАРІУПОЛЬ
17:00 ВПК-АГРО   _:_   ДНІПРО-1
19:00 ОБОЛОНЬ   _:_   ВЕРЕС
Четвер, 23 вересня
13:00 ЕПІЦЕНТР   _:_   МЕТАЛІСТ 1925
15:00 ГІРНИК-СПОРТ   _:_   ЛЬВІВ
17:00 ПРИКАРПАТТЯ   _:_   ЧОРНОМОРЕЦЬ
19:00 АЛЬЯНС   _:_   МИНАЙ
  • В 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєднаються п'ять представників України в єврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла". Базовий день проведення матчів - 27 жовтня.
  • Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
  • Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.
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