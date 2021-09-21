Кубок України: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Ігри відбудуться 21-23 вересня.
21-23 вересня будуть зіграні поєдинки 1/16 фіналу Кубка України сезону-2021/22.
На цій стадії турніру до 11 переможців третього попереднього раунду приєдналися 11 клубів УПЛ (окрім учасників єврокубків-2021/22).
|КУБОК УКРАЇНИ-2021/22
1/16 фіналу
|Вівторок, 21 вересня
|17:00
|МИКОЛАЇВ
|_:_
|РУХ
|19:00
|МЕТАЛІСТ
|_:_
|ДЕСНА
|Середа, 22 вересня
|13:00
|ТАВРІЯ
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|15:00
|ЛНЗ
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|17:00
|ВОЛИНЬ
|_:_
|МАРІУПОЛЬ
|17:00
|ВПК-АГРО
|_:_
|ДНІПРО-1
|19:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ВЕРЕС
|Четвер, 23 вересня
|13:00
|ЕПІЦЕНТР
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|15:00
|ГІРНИК-СПОРТ
|_:_
|ЛЬВІВ
|17:00
|ПРИКАРПАТТЯ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|19:00
|АЛЬЯНС
|_:_
|МИНАЙ
- В 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєднаються п'ять представників України в єврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла". Базовий день проведення матчів - 27 жовтня.
- Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
- Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.