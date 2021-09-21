Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Игры состоятся 21-23 сентября.
21-23 сентября будут сыграны поединки 1/16 финала Кубка Украины сезона-2021/22.
На этой стадии турнира к 11 победителям третьего предварительного раунда присоединились 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/22).
|КУБОК УКРАИНЫ-2021/22
1/16 финала
|Вторник, 21 сентября
|17:00
|НИКОЛАЕВ
|_:_
|РУХ
|19:00
|МЕТАЛЛИСТ
|_:_
|ДЕСНА
|Среда, 22 сентября
|13:00
|ТАВРИЯ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|15:00
|ЛНЗ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|17:00
|ВОЛЫНЬ
|_:_
|МАРИУПОЛЬ
|17:00
|ВПК-АГРО
|_:_
|ДНЕПР-1
|19:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ВЕРЕС
|Четверг, 23 сентября
|13:00
|ЭПИЦЕНТР
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|15:00
|ГОРНЯК-СПОРТ
|_:_
|ЛЬВОВ
|17:00
|ПРИКАРПАТЬЕ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|19:00
|АЛЬЯНС
|_:_
|МИНАЙ
- В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". Базовый день проведения матчей - 27 октября.
- Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.
- Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.