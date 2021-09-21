Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Игры состоятся 21-23 сентября.

21-23 сентября будут сыграны поединки 1/16 финала Кубка Украины сезона-2021/22.

На этой стадии турнира к 11 победителям третьего предварительного раунда присоединились 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/22).

КУБОК УКРАИНЫ-2021/22

1/16 финала Вторник, 21 сентября 17:00 НИКОЛАЕВ _:_ РУХ 19:00 МЕТАЛЛИСТ _:_ ДЕСНА Среда, 22 сентября 13:00 ТАВРИЯ _:_ АЛЕКСАНДРИЯ 15:00 ЛНЗ _:_ ИНГУЛЕЦ 17:00 ВОЛЫНЬ _:_ МАРИУПОЛЬ 17:00 ВПК-АГРО _:_ ДНЕПР-1 19:00 ОБОЛОНЬ _:_ ВЕРЕС Четверг, 23 сентября 13:00 ЭПИЦЕНТР _:_ МЕТАЛЛИСТ 1925 15:00 ГОРНЯК-СПОРТ _:_ ЛЬВОВ 17:00 ПРИКАРПАТЬЕ _:_ ЧЕРНОМОРЕЦ 19:00 АЛЬЯНС _:_ МИНАЙ

В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". Базовый день проведения матчей - 27 октября.

к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". Базовый день проведения матчей - 27 октября. Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

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