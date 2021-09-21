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Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/16 финала

УАФ

Игры состоятся 21-23 сентября.

21-23 сентября будут сыграны поединки 1/16 финала Кубка Украины сезона-2021/22.

На этой стадии турнира к 11 победителям третьего предварительного раунда присоединились 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/22).

КУБОК УКРАИНЫ-2021/22
1/16 финала
Вторник, 21 сентября
17:00 НИКОЛАЕВ   _:_   РУХ
19:00 МЕТАЛЛИСТ   _:_   ДЕСНА
Среда, 22 сентября
13:00 ТАВРИЯ   _:_   АЛЕКСАНДРИЯ
15:00 ЛНЗ   _:_   ИНГУЛЕЦ
17:00 ВОЛЫНЬ   _:_   МАРИУПОЛЬ
17:00 ВПК-АГРО   _:_   ДНЕПР-1
19:00 ОБОЛОНЬ   _:_   ВЕРЕС
Четверг, 23 сентября
13:00 ЭПИЦЕНТР   _:_   МЕТАЛЛИСТ 1925
15:00 ГОРНЯК-СПОРТ   _:_   ЛЬВОВ
17:00 ПРИКАРПАТЬЕ   _:_   ЧЕРНОМОРЕЦ
19:00 АЛЬЯНС   _:_   МИНАЙ
  • В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". Базовый день проведения матчей - 27 октября.
  • Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.
  • Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.
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