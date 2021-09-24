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Випуск ТСН.Ранок за 24 вересня 2021 року
Випуск ТСН.Ранок за 24 вересня 2021 року
Новини України: у Рівненській області в ДТП потрапили одразу чотири машини
Сюжети випуску
Новини України: у Рівненській області в ДТП потрапили одразу чотири машини
Новини світу: 5 російських альпіністів загинули під час підйому на Ельбрус
Новини України: ще 96 людей прилетіли із Афганістану, залишатися в країні їм було вкрай небезпечно
Новини України: у Раді ухвалили законопроєкт, який встановлює критерії, кого вважати олігархом
Новини України: Дениса Шмигаля запросили на годину запитань до уряду
Новини України: організатору тітушок Юрію Крисіну дали 8 років за викрадення майданівця
Новини світу: на півдні та заході Іспанії сильні дощі спровокували повінь
О 19:30 ТСН покаже ексклюзивний спецрепортаж про трагедію під Чугуєвом
Новини України: морські прикордонники врятували від браконьєрів майже 20 червонокнижних риб
Новини світу: у центрі Рима періодично з'являється стадо диких кабанів
Новини світу: у Парижі обиратимуть найкращий багет
Новини України: в Одеській області СБУ затримала банду здирників
Новини світу: у штаті Теннессі невідомий зчинив стрілянину в крамниці
Новини світу: затримали колишнього главу Каталонії, його звинувачують у підбурюванні до заколоту
Новини України: 20-річна дівчина зупинила попутку, з якої згодом довелося на ходу вистрибнути
Погода в Україні: температура повітря стане вищою, але тепло супроводжуватимуть дощі
Новини світу: жінка з Франції понад рік ходить світом пішки з віслюком та собакою
Коронавірус в Україні: хвороба нарощує темпи поширення – понад 9 тисяч нових випадків за добу
Новини світу: у США ухвалили оборонний бюджет із пропозицією покарати РФ за порушення прав людини
Новини України: у Києві обговорюють формування держполітики у сфері креативних індустрій
Новини України: неповнолітній сів за кермо без водійських прав і розбив 6 автівок
Новини України: шкільний двірник збирає гроші на участь у чемпіонаті світу з боротьби джиу-джитсу
Гроші на мрію, кабани в Римі, банда здирників та інше, - у випуску ТСН.Ранок за 24 вересня 2021 року
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