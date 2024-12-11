У ЗСУ будуть нові зміни: про що йдеться

Вже наступного року в закупівлях продуктів для Збройних сил будуть зміни. На порушників чекають жорсткіші санкції. Планують також боротися з фальсифікатом і запустити у 5 областях пілотний проєкт нової системи.

Таким чином, як заявляють у Державному операторі тилу, хочуть зменшить кількість скандалів, з якими регулярно стикалися в минулі роки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

154 гривні 98 копійок на добу – стільки в цьогорічному бюджеті передбачили на харчування одного воїна. Втім, завдяки новим процедурам закупівель цю цифру вдасться зменшити без втрати у якості, кажуть у Державному операторі тилу.

"За попередніми результатами, 132 гривні по тому, що наторгували", – кажуть там.

Чимало торгів, кажуть, тепер відбуваються відкрито. Перелік товарів, які закуповують, також скоротили. Прибрали звідти зайві дорогі позиції, але прописали чіткіші вимоги до наявних.

Сама процедура відбору постачальників, кажуть, також змінилася. Тепер після конкурсів до них виїжджають експерти ДОТу та перевіряють. Наприклад, чи встигне такий кандидат вчасно й якісно постачати продукцію. Бо в попередні роки чимало постачальників затримували доставки, продукти періодично були неякісними. В ДОТі нагадують і про голки в м'ясі, і про відсутність продуктів у частинах. Зараз ще під час укладання договорів постачальник отримуватиме суворі вимоги. Якщо їх порушив – його замінять і накладуть санкції на кшталт річного відсторонення від участі в конкурсі. Кількох таких недобросовісних постачальників, кажуть в операторі тилу, вже відсторонили цього року.

Продукти

Окремо під час закупівель боротимуться і з фальсифікатом – поняття, якого під час закупівель не було взагалі. Наприклад, коли замість вершкового масла постачають спред або ж підробними є сертифікати на продукцію. За це тепер суворо каратимуть.

Дані про недоброчених постачальників, сертифікати якості продукції будуть доступні у спеціальній цифровій системі. Так само в цифрі буде інформація, скільки та чого везе постачальник до військової частини.

Також у п'яти областях цьогоріч запускають і пілотний проєкт. Державний оператор тилу там обиратиме виробників окремих продуктів. А доставлятимуть їх логістичні компанії. Їх так само обиратимуть на відкритих торгах. І це, певні, допоможе знизити ціну продуктів і затримки з їхнім постачанням. Триватиме новий проєкт пів року. І якщо буде успішним – у майбутньому його масштабують і на іншу частину країни.

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