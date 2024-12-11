В ВСУ будут новые изменения: о чем идет речь

Уже в следующем году в закупке продуктов для Вооруженных сил будут изменения. Нарушителей ждут более жесткие санкции. Планируют также бороться с фальсификатом и запустить в 5 областях пилотный проект новой системы.

Таким образом, как заявляют в Государственном операторе тыла, хотят уменьшит количество скандалов, с которыми регулярно сталкивались в прошлые годы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

154 гривны 98 копеек в сутки - столько в нынешнем бюджете предусмотрели на питание одного воина. Впрочем, благодаря новым процедурам закупок эту цифру удастся уменьшить без потери в качестве, говорят в Государственном операторе тыла.

«По предварительным результатам, 132 гривны по тому, что наторговали», - говорят там.

Многие торги, говорят, теперь происходят на открыто. Перечень товаров, которые закупают, также сократили. Убрали оттуда лишние дорогие позиции, но прописали более четкие требования к существующим.

Сама процедура отбора поставщиков, говорят, также изменилась. Теперь после конкурсов к ним выезжают эксперты ДОТа и инспектируют. Например, успеет ли такой кандидат вовремя и качественно поставлять продукцию. Потому что в предыдущие годы многие поставщики задерживали доставки, продукты периодически были некачественными. В ДОТе напоминают и об иглах в мясе, и об отсутствии продуктов в частях. Сейчас еще при заключении договоров поставщик будет получать строгие требования. Если их нарушил - его заменят и наложат санкции, вроде годового отстранения от участия в конкурсе. Нескольких таких недобросовестных поставщиков, говорят в операторе тыла, уже отстранили в этом году.

Продукты

Отдельно при закупках борются и с фальсификатом. Понятием, которого во время закупок не было вообще. Например, когда вместо сливочного масла поставляют спред, или же поддельными являются сертификаты на продукцию. За это теперь будут строго наказывать.

Данные о недобросовестных поставщиках, сертификаты качества продукции будут доступны в специальной цифровой системе. Так же в цифре будет информация, сколько и чего везет поставщик в воинскую часть.

Также в пяти областях в этом году запускают и пилотный проект. Государственный оператор тыла там будет выбирать производителей отдельных продуктов. А доставлять их будут логистические компании. Их так же будут выбирать на открытых торгах. И это, уверены, поможет снизить цену продуктов и задержки с их поставками. Продлится новый проект полгода. И если будет успешным - в будущем его масштабируют и на другую часть страны.

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