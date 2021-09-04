40-річна Ольга Горбачова в білому бікіні похизувалася стрункими ніжками

Артистка поділилася пікантними світлинами.

Відома українська співачка Ольга Горбачова, яка нещодавно в бордовому купальнику показала струнку фігуру, вирішила знову нагадати, що має гарне тіло.

Так, на сторінці в Instagram 40-річна знаменитість розмістила серію нових пікантних знімків.

На світлинах артистка позує перед камерою в білому купальнику, який неабияк підкреслює струнку фігуру зірки. Також на фото вона продемонструвала свої довгі та стрункі ніжки.

Ольга Горбачова в купальнику / instagram.com/gorbachovaolga

"Пам'ятайте! Лише Ірина Шейк може написати мені, що в мене ноги не як в Ірини Шейк. Ще у мене хлопець не як в Ірини Шейк... І що? Я дуже цим задоволена", - пожартувала знаменитість.

Шанувальники ж своєю чергою запримітили, що в Ольги дійсно стрункі та довгі ніжки:

У вас шикарні ніжки!

Ніжки чудові, і хлопець також!

Шикарна фігура!

Нагадаємо, не так давно Ольга Горбачова пригадала перше побачення з чоловіком та продюсером Юрієм Нікітіним. Як розповіла зірка, романтична зустріч відбулася 23 роки тому.

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