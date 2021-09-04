40-річна Ольга Горбачова в білому бікіні похизувалася стрункими ніжками

Артистка поділилася пікантними світлинами.
Відома українська співачка Ольга Горбачова, яка нещодавно в бордовому купальнику показала струнку фігуру, вирішила знову нагадати, що має гарне тіло.
Так, на сторінці в Instagram 40-річна знаменитість розмістила серію нових пікантних знімків.
На світлинах артистка позує перед камерою в білому купальнику, який неабияк підкреслює струнку фігуру зірки. Також на фото вона продемонструвала свої довгі та стрункі ніжки.
"Пам'ятайте! Лише Ірина Шейк може написати мені, що в мене ноги не як в Ірини Шейк. Ще у мене хлопець не як в Ірини Шейк... І що? Я дуже цим задоволена", - пожартувала знаменитість.
Шанувальники ж своєю чергою запримітили, що в Ольги дійсно стрункі та довгі ніжки:
- У вас шикарні ніжки!
- Ніжки чудові, і хлопець також!
- Шикарна фігура!
Нагадаємо, не так давно Ольга Горбачова пригадала перше побачення з чоловіком та продюсером Юрієм Нікітіним. Як розповіла зірка, романтична зустріч відбулася 23 роки тому.