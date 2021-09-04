Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 2,5 тисячі осіб.

В Україні станом на ранок 4 вересня зафіксовано 2 614 ​нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 44 людини, ще 1 447 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 824 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 25 637 осіб;

методом ІФА – 7 979 осіб;

експрес-тестами – 23 234 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 296 155 осіб;

одужало – 2 212 313 осіб;

летальних випадків – 53 966;

проведено ПЛР-тестувань – 12 081 160.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

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