Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 2,5 тисячі осіб.
В Україні станом на ранок 4 вересня зафіксовано 2 614 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 44 людини, ще 1 447 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 824 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 25 637 осіб;
- методом ІФА – 7 979 осіб;
- експрес-тестами – 23 234 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 296 155 осіб;
- одужало – 2 212 313 осіб;
- летальних випадків – 53 966;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 081 160.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.