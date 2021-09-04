Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 2,5 тысячи человек.

В Украине по состоянию на утро 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 44 человека, еще 1 447 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 824 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 25 637 человек;

методом ИФА — 7 979 человек;

экспресс-тестами — 23 234 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 296 155 человек;

выздоровели — 2 212 313 человек;

летальных исходов — 53 966;

проведено ПЦР-тестов — 12 081 160.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.

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