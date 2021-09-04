Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 2,5 тысячи человек.
В Украине по состоянию на утро 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 44 человека, еще 1 447 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 824 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 25 637 человек;
- методом ИФА — 7 979 человек;
- экспресс-тестами — 23 234 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 296 155 человек;
- выздоровели — 2 212 313 человек;
- летальных исходов — 53 966;
- проведено ПЦР-тестов — 12 081 160.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.