40-летняя Ольга Горбачева в белом бикини похвасталась стройными ножками

Артистка поделилась пикантными фотографиями.
Известная украинская певица Ольга Горбачева, которая недавно в бордовом купальнике показала стройную фигуру, решила снова напомнить, что имеет красивое тело.
На странице в Instagram 40-летняя знаменитость разместила серию новых пикантных снимков.
На фотографиях артистка позирует перед камерой в белом купальнике, который изрядно подчеркивает стройную фигуру звезды. Также на фото она продемонстрировала свои длинные и стройные ножки.
"Помните! Только Ирина Шейк может написать мне, что у меня ноги не как у Ирины Шейк. Еще у меня парень не как у Ирины Шейк... И что? Я очень этим довольна", — пошутила знаменитость.
Поклонники же в свою очередь заметили, что у Ольги действительно стройные и длинные ножки:
- У вас шикарные ножки!
- Ножки замечательные, и парень тоже!
- Шикарная фигура!
Напомним, не так давно Ольга Горбачева вспомнила первое свидание с мужем и продюсером Юрием Никитиным. Как рассказала звезда, романтическая встреча состоялась 23 года назад.