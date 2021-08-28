Александр: совместимость, характер и звезды с таким именем

Александр сможет достичь любой цели. Он не привык мелочиться. Однако этого парня невозможно заставить что-то сделать против его воли.
Происхождение имени Александр
Александр — одно из самых популярных мужских имен в мире. Оно возникло в Древней Греции. Имя состоит из двух греческих слов: "alexeo" (ἀλέξω) и "andres" (ἀνήρ), которые переводятся как "защищать" и "человек" соответственно. Поэтому имя Александр имеет значение "защитник". Наибольшей популярностью имя получило после того, как полководец Александр Македонский прославился своими завоеваниями.
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Характеристика имени
Положительные черты характера Александра:
- смелый
- настойчивый
- справедливый
- честный.
Александр сможет достичь любой цели. Он не привык мелочиться. Однако этого парня невозможно заставить что-то сделать против его воли. Саша — настоящий лидер, но очень боится, что кто-то может узнать о его неудачах или минусах характера.
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Отрицательные качества Саши:
- эмоциональный
- раздражительный
- конфликтный.
Парень склонен к конфликтности и уязвимости, его очень легко задеть словом. Как и любой лидер, Саша опасается осуждений со стороны окружающих. Иногда он чрезмерно тщеславен в общении.
Именины
Дней памяти святых Александров достаточно много. Чтобы Саше правильно определить, в какие из этих дней праздновать День ангела, нужно найти дату, которая наиболее близко к его дню рождения:
- 8, 10, 14, 17, 31 января
- 7, 17, 19, 20, 21 февраля
- 6, 8, 10, 14, 17, 22, 25, 26, 28, 29, 30 марта
- 9, 23, 27, 28, 30 апреля
- 3, 4, 24, 26, 27, 29 мая
- 1, 2, 8, 11, 20, 22, 23, 26, 27 июня
- 1, 6, 10, 16, 21, 22, 23 июля
- 2, 7, 11, 14, 20, 24, 25, 28 августа
- 3, 4, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 26 сентября
- 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 24, 25, 30 октября
- 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27 ноября
- 2, 3, 6, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 декабря
Таланты и карьера
С детства Александр увлекается спортом. Также ему нравится собирать модельки военной техники и автомобилей. Не менее интересны ему и реальные машины. Александру очень важна возможность самореализации в профессии, поэтому выбирая сферу деятельности, он прежде всего обращает внимание на этот фактор. Не менее важен и размер оплаты труда.
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Его увлечение механизмами и сложными вещами может подтолкнуть к профессии изобретателя, программиста, летчика или механика. Прекрасно он справится и с профессией строителя, педагога или врача. А творческая натура позволяет Саше реализоваться в области кинематографа, например, в роли актера или режиссера.
Совместимость с женскими именами
Александр очень любвеобильный, но считает, что женщины сами должны добиваться его внимания, а он будет только выбирать. Но когда Саша вступает в отношения, превращается в очаровательного и приветливого человека, не скупится на комплименты и готов носить свою избранницу на руках.
Александр будет счастливым в браке с женщинами, которых зовут Вероника, Инна, Ирина, Лина, Ульяна.
Лучше не крутить романы с девушками по имени Анастасия, Вера, Виктория, Елена, Юлия, Яна.
Украинские звезды по имени Александр
Александр Пономарев
Александр Пономарев — популярный украинский певец и секс-символ 90-х.
Кроме того, артист попробовал себя в роли актера. Так, в 2001 году Александр снялся в легендарном мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки", где сыграл вместе с Кузьмой вторая Вакулы. Вошел в историю украинского шоу-бизнеса, как первый представитель Украины на "Евровидении". Артист выступил в 2003 году в Латвии с песней Hasta la vista и занял 14 место.
Александр Стоянов
Александр Стоянов — премьер Национальной оперы Украины. Заслуженный и народный артист Украины. В 2016 году муж балерины Екатерины Кухар организовал Гала-тур по 30 городам Франции в качестве художественного руководителя.
Сашко Положинский
Сашко Положинский — экс-лидер популярной украинской группы "Тартак", созданной в 1996 году, проекта "Був'є", проекта "Ол.Ів.'Є". Кроме того, Положинский заявил о себе, как ведущий радио.
Александр Пикалов
Александр Пикалов — актер "Вечернего Квартала" и художественный руководитель "Женского Квартала".
Песни об Александре
Lady Gaga — Alejandro
Михаил Шуфутинский — "Саня"
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