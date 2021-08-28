Александр: совместимость, характер и звезды с таким именем

Александр сможет достичь любой цели. Он не привык мелочиться. Однако этого парня невозможно заставить что-то сделать против его воли.

Происхождение имени Александр

Александр — одно из самых популярных мужских имен в мире. Оно возникло в Древней Греции. Имя состоит из двух греческих слов: "alexeo" (ἀλέξω) и "andres" (ἀνήρ), которые переводятся как "защищать" и "человек" соответственно. Поэтому имя Александр имеет значение "защитник". Наибольшей популярностью имя получило после того, как полководец Александр Македонский прославился своими завоеваниями.

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Характеристика имени

Положительные черты характера Александра:

смелый

настойчивый

справедливый

честный.

Александр сможет достичь любой цели. Он не привык мелочиться. Однако этого парня невозможно заставить что-то сделать против его воли. Саша — настоящий лидер, но очень боится, что кто-то может узнать о его неудачах или минусах характера.

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Отрицательные качества Саши:

эмоциональный

раздражительный

конфликтный.

Парень склонен к конфликтности и уязвимости, его очень легко задеть словом. Как и любой лидер, Саша опасается осуждений со стороны окружающих. Иногда он чрезмерно тщеславен в общении.

Именины

Дней памяти святых Александров достаточно много. Чтобы Саше правильно определить, в какие из этих дней праздновать День ангела, нужно найти дату, которая наиболее близко к его дню рождения:

8, 10, 14, 17, 31 января

7, 17, 19, 20, 21 февраля

6, 8, 10, 14, 17, 22, 25, 26, 28, 29, 30 марта

9, 23, 27, 28, 30 апреля

3, 4, 24, 26, 27, 29 мая

1, 2, 8, 11, 20, 22, 23, 26, 27 июня

1, 6, 10, 16, 21, 22, 23 июля

2, 7, 11, 14, 20, 24, 25, 28 августа

3, 4, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 26 сентября

3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 24, 25, 30 октября

2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27 ноября

2, 3, 6, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 декабря

Таланты и карьера

С детства Александр увлекается спортом. Также ему нравится собирать модельки военной техники и автомобилей. Не менее интересны ему и реальные машины. Александру очень важна возможность самореализации в профессии, поэтому выбирая сферу деятельности, он прежде всего обращает внимание на этот фактор. Не менее важен и размер оплаты труда.

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Его увлечение механизмами и сложными вещами может подтолкнуть к профессии изобретателя, программиста, летчика или механика. Прекрасно он справится и с профессией строителя, педагога или врача. А творческая натура позволяет Саше реализоваться в области кинематографа, например, в роли актера или режиссера.

Совместимость с женскими именами

Александр очень любвеобильный, но считает, что женщины сами должны добиваться его внимания, а он будет только выбирать. Но когда Саша вступает в отношения, превращается в очаровательного и приветливого человека, не скупится на комплименты и готов носить свою избранницу на руках.

Александр будет счастливым в браке с женщинами, которых зовут Вероника, Инна, Ирина, Лина, Ульяна.

Лучше не крутить романы с девушками по имени Анастасия, Вера, Виктория, Елена, Юлия, Яна.

Украинские звезды по имени Александр

Александр Пономарев

instagram.com/oleksandrponomarov

Александр Пономарев — популярный украинский певец и секс-символ 90-х.

Кроме того, артист попробовал себя в роли актера. Так, в 2001 году Александр снялся в легендарном мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки", где сыграл вместе с Кузьмой вторая Вакулы. Вошел в историю украинского шоу-бизнеса, как первый представитель Украины на "Евровидении". Артист выступил в 2003 году в Латвии с песней Hasta la vista и занял 14 место.

Александр Стоянов

instagram.com/stoianov_aleksandr

Александр Стоянов — премьер Национальной оперы Украины. Заслуженный и народный артист Украины. В 2016 году муж балерины Екатерины Кухар организовал Гала-тур по 30 городам Франции в качестве художественного руководителя.

Сашко Положинский

instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Сашко Положинский — экс-лидер популярной украинской группы "Тартак", созданной в 1996 году, проекта "Був'є", проекта "Ол.Ів.'Є". Кроме того, Положинский заявил о себе, как ведущий радио.

Александр Пикалов

Студия "Квартал 95"

Александр Пикалов — актер "Вечернего Квартала" и художественный руководитель "Женского Квартала".

Песни об Александре

Lady Gaga — Alejandro

Михаил Шуфутинский — "Саня"

Напомним, ранее сайт ТСН.ua рассказал о значении и характере девушек по имени Анна. Так, Анна имеет множество положительных качеств: добра, способна сочувствовать, склонна помогать всем, даже посторонним людям.

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