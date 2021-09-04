Олександр: сумісність, характер та зірки з таким ім'ям

Олександр зможе досягти будь-якої мети. Він не звик розмінюватися на дрібниці. Однак цього хлопця неможливо змусити щось зробити проти його волі.

Походження імені Олександр

Олександр - одне з найпопулярніших чоловічих імен у світі. Воно виникло в Стародавній Греції. Воно складається з двох грецьких слів: "alexeo" (ἀλέξω) і "andres" (ἀνήρ), які перекладаються як "захищати" і "людина" відповідно. Тому ім'я Олександр має значення "захисник". Найбільшої популярністі ім’я здобуло після того, як полководець Олександр Македонський прославився своїми завоюваннями.

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Характеристика імені

Позитивні риси характеру Олександра:

сміливий

наполегливий

справедливий

чесний.

Олександр зможе досягти будь-якої мети. Він не звик розмінюватися на дрібниці. Однак цього хлопця неможливо змусити щось зробити проти його волі. Саша - справжній лідер, але дуже боїться, що хтось може дізнатися про його невдачі або мінуси характеру.

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Негативні якості Сашка:

емоційний

дратівливий

конфліктний.

Хлопець схильний до конфліктності і уразливості, його дуже легко зачепити словом. Як і будь-який лідер, Сашко побоюється засуджень з боку оточення. Іноді він надмірно пихатий в спілкуванні.

Іменини

Днів пам'яті святих Олександрів досить багато. Щоб Сашкам правильно визначити, в які із цих днів святкувати День ангела, потрібно знайти дату, яка найбільш близько до його дня народження:

8, 10, 14, 17, 31 січня

7, 17, 19, 20, 21 лютого

6, 8, 10, 14, 17, 22, 25, 26, 28, 29, 30 березня

9, 23, 27, 28, 30 квітня

3, 4, 24, 26, 27, 29 травня

1, 2, 8, 11, 20, 22, 23, 26, 27 червня

1, 6, 10, 16, 21, 22, 23 липня

2, 7, 11, 14, 20, 24, 25, 27, 28 серпня

3, 4, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 26 вересня

3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 24, 25, 30 жовтня

2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27 листопада

2, 3, 6, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 грудня

Таланти і кар’єра

Від дитинства Олександр захоплюється спортом. Також йому подобається збирати модельки військової техніки та автомобілів. Не менш цікаві йому і реальні машини. Олександру дуже важлива можливість самореалізації в професії, тому обираючи сферу діяльності, він перш за все звертає увагу на цей фактор. Не менш важливий і розмір оплати праці.

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Його захоплення механізмами і складними речами може підштовхнути до професії винахідника, програміста, льотчика або механіка. Чудово він впорається і з професією будівельника, педагога або лікаря. А творча натура дозволяє Саші реалізуватися у сфері кінематографа, наприклад, в ролі актора або режисера.

Сумісність з жіночими іменами

Олександр дуже велелюбний, але вважає, що жінки самі повинні домагатися його уваги, а він буде лише обирати. Але коли Сашко вступає у стосунки, перетворюється на чарівного і привітного чоловіка, не скупиться на компліменти та готовий носити свою обраницю на руках.

Олександр буде щасливим у шлюбі з жінками, яких звуть: Вероніка, Інна, Ірина, Ліна, Уляна.

Ліпше не крутити романи з дівчатами на ім’я: Анастасія, Віра, Вікторія, Олена, Юлія, Яна.

Українські зірки на ім'я Олександр

Олександр Пономарьов

instagram.com/oleksandrponomarov

Олександр Пономарьов – популярний український співак та секс-символ 90-х.

Крім того, артист спробував себе в ролі актора. Так, 2001 року Олександр знявся у легендарному мюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки", де зіграв разом із Кузьмою друга Вакули. Увійшов до історії українського шоу-бізнесу, як перший представник України на "Євробаченні". Артист виступив 2003 року у Латвії з піснею Hasta la vista та посів 14 місце.

Олександр Стоянов

instagram.com/stoianov_aleksandr

Олександр Стоянов – прем’єр Національної опери України. Заслужений та народний артист України. У 2016 року чоловік балерини Катерини Кухар організував галатур 30 містами Франції як художній керівник.

Сашко Положинський

instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Сашко Положинський – екслідер популярного українського гурту "Тартак", створеного 1996 року, проєкту "Був'є", проєкту "Ол.Ів.'Є". Крім того, Положинський заявив про себе, як ведучий радіо.

Олександр Пікалов

Студія "Квартал 95"

Олександр Пікалов – актор "Вечірнього Кварталу" і художній керівник "Жіночого Кварталу".

Пісні про Олександра

Lady Gaga – Alejandro

Михайло Шуфутинський – "Саня"

Нагадаємо, раніше сайт ТСН.ua розповів про значення та характер дівчат на ім’я Ганна. Так, Анна має безліч позитивних якостей: добра, здатна співчувати, схильна допомагати всім, навіть стороннім людям.

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