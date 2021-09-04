Олександр: сумісність, характер та зірки з таким ім'ям

Олександр зможе досягти будь-якої мети. Він не звик розмінюватися на дрібниці. Однак цього хлопця неможливо змусити щось зробити проти його волі.
Походження імені Олександр
Олександр - одне з найпопулярніших чоловічих імен у світі. Воно виникло в Стародавній Греції. Воно складається з двох грецьких слів: "alexeo" (ἀλέξω) і "andres" (ἀνήρ), які перекладаються як "захищати" і "людина" відповідно. Тому ім'я Олександр має значення "захисник". Найбільшої популярністі ім’я здобуло після того, як полководець Олександр Македонський прославився своїми завоюваннями.
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Характеристика імені
Позитивні риси характеру Олександра:
- сміливий
- наполегливий
- справедливий
- чесний.
Олександр зможе досягти будь-якої мети. Він не звик розмінюватися на дрібниці. Однак цього хлопця неможливо змусити щось зробити проти його волі. Саша - справжній лідер, але дуже боїться, що хтось може дізнатися про його невдачі або мінуси характеру.
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Негативні якості Сашка:
- емоційний
- дратівливий
- конфліктний.
Хлопець схильний до конфліктності і уразливості, його дуже легко зачепити словом. Як і будь-який лідер, Сашко побоюється засуджень з боку оточення. Іноді він надмірно пихатий в спілкуванні.
Іменини
Днів пам'яті святих Олександрів досить багато. Щоб Сашкам правильно визначити, в які із цих днів святкувати День ангела, потрібно знайти дату, яка найбільш близько до його дня народження:
- 8, 10, 14, 17, 31 січня
- 7, 17, 19, 20, 21 лютого
- 6, 8, 10, 14, 17, 22, 25, 26, 28, 29, 30 березня
- 9, 23, 27, 28, 30 квітня
- 3, 4, 24, 26, 27, 29 травня
- 1, 2, 8, 11, 20, 22, 23, 26, 27 червня
- 1, 6, 10, 16, 21, 22, 23 липня
- 2, 7, 11, 14, 20, 24, 25, 27, 28 серпня
- 3, 4, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 26 вересня
- 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 24, 25, 30 жовтня
- 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27 листопада
- 2, 3, 6, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 грудня
Таланти і кар’єра
Від дитинства Олександр захоплюється спортом. Також йому подобається збирати модельки військової техніки та автомобілів. Не менш цікаві йому і реальні машини. Олександру дуже важлива можливість самореалізації в професії, тому обираючи сферу діяльності, він перш за все звертає увагу на цей фактор. Не менш важливий і розмір оплати праці.
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Його захоплення механізмами і складними речами може підштовхнути до професії винахідника, програміста, льотчика або механіка. Чудово він впорається і з професією будівельника, педагога або лікаря. А творча натура дозволяє Саші реалізуватися у сфері кінематографа, наприклад, в ролі актора або режисера.
Сумісність з жіночими іменами
Олександр дуже велелюбний, але вважає, що жінки самі повинні домагатися його уваги, а він буде лише обирати. Але коли Сашко вступає у стосунки, перетворюється на чарівного і привітного чоловіка, не скупиться на компліменти та готовий носити свою обраницю на руках.
Олександр буде щасливим у шлюбі з жінками, яких звуть: Вероніка, Інна, Ірина, Ліна, Уляна.
Ліпше не крутити романи з дівчатами на ім’я: Анастасія, Віра, Вікторія, Олена, Юлія, Яна.
Українські зірки на ім'я Олександр
Олександр Пономарьов
Олександр Пономарьов – популярний український співак та секс-символ 90-х.
Крім того, артист спробував себе в ролі актора. Так, 2001 року Олександр знявся у легендарному мюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки", де зіграв разом із Кузьмою друга Вакули. Увійшов до історії українського шоу-бізнесу, як перший представник України на "Євробаченні". Артист виступив 2003 року у Латвії з піснею Hasta la vista та посів 14 місце.
Олександр Стоянов
Олександр Стоянов – прем’єр Національної опери України. Заслужений та народний артист України. У 2016 року чоловік балерини Катерини Кухар організував галатур 30 містами Франції як художній керівник.
Сашко Положинський
Сашко Положинський – екслідер популярного українського гурту "Тартак", створеного 1996 року, проєкту "Був'є", проєкту "Ол.Ів.'Є". Крім того, Положинський заявив про себе, як ведучий радіо.
Олександр Пікалов
Олександр Пікалов – актор "Вечірнього Кварталу" і художній керівник "Жіночого Кварталу".
Пісні про Олександра
Lady Gaga – Alejandro
Михайло Шуфутинський – "Саня"
Нагадаємо, раніше сайт ТСН.ua розповів про значення та характер дівчат на ім’я Ганна. Так, Анна має безліч позитивних якостей: добра, здатна співчувати, схильна допомагати всім, навіть стороннім людям.