Горбачева вспомнила первое свидание с Никитиным: "Жалела несколько раз"

Первая романтическая встреча состоялась 23 года назад.

Известная артистка Ольга Горбачева, которая завершила карьеру певицы и телеведущей, вспомнила первое свидание с мужем и продюсером Юрием Никитиным.

Как рассказала звезда на своей странице в Instagram, романтическая встреча состоялась 23 года назад — 7 августа.

"Что-то у меня помутнело в голове и 7 августа в 1998 году я пошла с этим парнем на свидание. Крепко жалела пару раз. Но в основном, радовалась. Дети очень классные. И, знаете, что удивительно, парень, по итогу, стал очень классным", — сообщила Ольга в видео.

Также исполнительница поинтересовалась у избранника, пожалел ли он хоть раз о том, что позвал будущую жену на свидание. В ответ Никитин сказал: "Нет, не жалел. Каждый раз, когда я смотрю на тебя, мое сердце наполняется радостью". На что Оля добавила: "Видите, еще и таким поэтичным стал".

Со своей стороны, фаны звездной пары написали в комментариях, что их чета — пример.

Вы классные! Пример для всех

Олечка, вы стали так похожи! Радуемся за вас

Вы прекрасная пара

Напомним, ранее Ольга Горбачева рассекретила самый дорогой подарок от Юрия Никитина. Продюсер порадовал любимую недвижимостью.

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