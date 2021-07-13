Ольга Горбачева завершила карьеру певицы и телеведущей

Артистка сообщила новость в свой день рождения.

Известная украинская певица Ольга Горбачева объявила о завершении карьеры певицы и телеведущей.

Соответствующее заявление артистка сделала на странице в Instagram в свой день рождения. Жена продюсера Юрия Никитина отметила, что задумывалась над этим несколько лет и заметила, что решение не связано с ее замужеством.

instagram.com/gorbachovaolga

"Было бы правильным написать "Все только начинается". Но все заканчивается... Завершаются 25 ярких лет на TV и 15 лет в музыкальной карьере Ольги Горбачевой. Я приняла решение завершить проект. Оно созревало несколько лет и не связано с моим замужеством. При первой же нашей встрече я поделюсь с вами этой длинной историей.", — сообщила звезда.

instagram.com/gorbachovaolga

Ольга добавила, что осенью устроит прощальный тур.

Заметим, Ольга Горбачева в студенческие годы начала телевизионную карьеру. В частности, она работала на музыкальном канале BIZ TV, была ведущей "Мелорамы" на "Интере" и шоу Guten Morgen на М1 в паре с Кузьмой Скрябиным.

В 2006 году знаменитость стала солисткой группы "Арктика". В 2014-м знаменитость запустила авторский проект "Жизнь Женщины". В видеоблоге артистка учила зрительниц секретов отношений, воспитания детей, предназначение женщины и многих других вопросов. Впоследствии певица решила совместить свой сольный концерт с семинаром для женщин. Так, в 2019-м году Ольга нашла жанр, который объединил музыку с психологическими тренингами, — песни-аффирмации.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua вспомнила, как изменилась Ольга Горбачева за 15 лет. Популярность звезда получила в 2006 году, когда была солисткой группы "Арктика".

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