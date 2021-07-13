Украина вошла в топ-5 стран Европы по темпам подорожания топлива

Цена выросла почти на 14 процентов.

Украина оказалась среди пяти стран Европы по самым быстрым темпам подорожания топлива.

Об этом сообщили аналитики портала Picodi.

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Отмечается, что первые шесть месяцев 2021 года отличились постепенным оживлением экономики и ростом цен на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Из европейских стран значительный скачок цен произошел в Венгрии (+20,2%), Турции (+19,4%) и Люксембурге (+16,9%). В то же время снизилась стоимость только на Мальте и в Албании.

Средняя цена топлива в Украине по итогам полугодия составляет 27,99 грн (1,02 доллара). Это позволило стране занять четвертое место из 42 участников рейтинга.

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Аналитики также вычислили индекс бензина на основании показателя средней зарплаты. Так, в Украине за 10 902 грн (средний оклад после уплаты налогов) можно заправиться на 389 литров. Поэтому мы входим в тройку антилидеров рейтинга европейских стран вместе с Албанией (289 литров) и Молдовой (358 литров). Год назад покупательная способность средней украинской зарплаты была равна 345 литрам. Самый высокий индекс у Швейцарии (3 582 литра бензина), Люксембурга (2 955 л) и Дании (2 328 л).

Ранее рассказывалось о том, что Минэкономики установило новую предельную стоимость топлива, от которой АЗС могут могут устанавливать свою наценку.

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