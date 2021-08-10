40-летняя Ольга Горбачева в бордовом купальнике показала стройную фигуру

Артистка сейчас отдыхает на Кипре.

Известная украинская певица Ольга Горбачева, которая недавно объявила о завершении карьеры телеведущей, удивила поклонников.

Так, на странице в Instagram знаменитость разместила серию снимков, сделанных во время отдыха на Кипре.

На фотографиях артистка позирует перед камерой в бордовом откровенном купальнике. Загорелые плечи звезды прикрывает рубашка в мелкую полоску. На голове у Ольги надета шляпа.

Ольга Горбачева в купальнике / instagram.com/gorbachovaolga

Также на снимках можно заметить стройную фигуру знаменитости: плоский животик и длинные накачанные ножки.

"И только после 40 лет я стала похожей на модель Victoria's Secret. А говорят, что годы берут свое... Врут!" — подписала пост артистка.

Напомним, недавно Ольга уже делилась фотографиями с отдыха. Тогда же звезда выставила снимки, на которых появилась в синем пляжном костюме — плавках с высокой талией и топе.

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