65-річна Лариса Доліна захворіла на коронавірус - ЗМІ

Артистка лікується вдома.

Російська співачка Лариса Доліна, яка нещодавно розсекретила свої параметри після екстремального схуднення, захворіла на коронавірус.

Про це стало відомо тоді, коли виконавиця не з'явилася на держіспити в Інститут, де працює викладачкою. Доліна оцінювала студентів через онлайн зв'язок. Про це повідомляє Star Hit.

instagram.com/larisa.dolina.official

Також, у виданні зазначається, що артистка відмовилася від шпиталізації та вирішила лікуватися вдома.

"Лариса Олександрівна, дійсно захворіла на коронавірус. Кілька днів у неї трималася невелика температура, була присутня слабкість і втрата нюху. Тести показали наявність коронавірусної інфекції. Але вона протікає в легкій формі. Зараз з Долиною вже все у повному порядку, вона відчуває себе добре", - розповіли в оточенні артистки.

Зауважимо, що 2018 року Лариса Доліна опинилася у "чорному списку" Міністерства культури України. До переліку співачка потрапила через виступ на Koktebel Jazz Party в окупованому Криму.

Нагадаємо, не так давно Ларису Доліну звинуватили в надмірному користуванні фотошопом. Артистка запостила фото, де вразила прихильників відвертим вбранням та заретушованим обличчям.

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